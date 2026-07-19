F1 GP Belgio | Red Bull, Verstappen: “Per noi salire sul podio è molto positivo”

Max Verstappen archivia il Gran Premio del Belgio con un nuovo piazzamento sul podio. Sul circuito di Spa-Francorchamps, una delle due gare di casa del quattro volte campione del mondo insieme a Zandvoort, il pilota della Red Bull ha conquistato il terzo posto al volante della RB22, centrando così il suo terzo podio stagionale.

Dopo una qualifica da protagonista, nella quale era riuscito a conquistare la prima fila grazie anche al perfetto gioco di squadra con il compagno Isack Hadjar, che gli ha fornito una preziosa scia nel tentativo decisivo della Q3, Verstappen ha confermato la competitività mostrata sul giro secco anche in gara. Soltanto la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, autore della pole position, era riuscita a fare meglio del campione olandese al sabato, ma nella corsa domenicale il pilota della Red Bull ha dovuto fare i conti con una Ferrari particolarmente competitiva e con alcune circostanze sfavorevoli.

Nonostante ciò, Verstappen è riuscito a limitare i danni e a portare a casa un risultato importante, conquistando il gradino più basso del podio in una gara nella quale ha cercato di sfruttare ogni opportunità a disposizione. Il quattro volte iridato ha infatti sottolineato come la Virtual Safety Car non abbia giocato a suo favore, proprio come accaduto ad Andrea Kimi Antonelli, al contrario invece di Charles Leclerc che ha effettuato la propria sosta proprio durante la VSC, mentre Max si era fermato qualche tornata prima, senza però nascondere la soddisfazione per un piazzamento che consente alla Red Bull di lasciare Spa con un bottino prezioso.

“In gara le ho provate tutte, il primo stint non è stato male ma il secondo forse più difficile – ha dichiarato Verstappen al termine del GP – Forse nello stesso tempo abbiamo avuto un pochino di sfortuna come Kimi con la Virtual Safety Car, per cui per noi salire sul podio è molto positivo. Io ho dato tutto quello che avevo e penso che il terzo posto vada bene”.

Parole che fotografano perfettamente una gara vissuta sempre al limite, nella quale Verstappen ha provato a rimanere agganciato ai primi senza però avere il passo necessario per puntare a qualcosa di più. Il podio rappresenta comunque un risultato significativo per la Red Bull, che conferma di poter essere protagonista anche su un tracciato veloce come Spa-Francorchamps, nonostante una concorrenza sempre più agguerrita.

Per Verstappen si chiude così un fine settimana nel complesso positivo. Dopo l’eccellente prestazione in qualifica, impreziosita dalla seconda posizione conquistata grazie a un’efficace lavoro di squadra, l’olandese ha trasformato la partenza dalla prima fila in un altro piazzamento tra i Top 3, mantenendo continuità di rendimento in una stagione che continua a vedere Mercedes e Ferrari come principali riferimenti del campionato. Il terzo posto ottenuto in Belgio rappresenta quindi un’iniezione di fiducia in vista degli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva.