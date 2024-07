F1 | GP Belgio, pole position magica di Leclerc sotto la pioggia!

Nonostante abbia concluso davanti a tutti le qualifiche del Gran Premio del Belgio, Max Verstappen dovrà scontare la penalità di dieci posizioni in griglia per cambio dell’unità termica e quindi la Pole Position va a Charles Leclerc! Il pilota monegasco ha registrato il suo miglior tempo in 1:53.754 proprio sul finale del Q3. Accanto a lui dalla prima fila partirà la Red Bull di Sergio Perez, chiamato ad un risultato importante se vorrà mantenere il suo sedile dopo la pausa estiva.

Dalla seconda fila, con il terzo tempo partirà la Mercedes di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Lando Norris. Quinto tempo per l’altra McLaren di Oscar Piastri, davanti a George Russell su Mercedes.

Carlos Sainz partirà settimo, seguito dall’Aston Martin di Fernando Alonso, con l’Alpine di Esteban Ocon e la Williams di Alex Albon a chiudere la TOP 10 della griglia di partenza.

Max Verstappen partirà undicesimo.