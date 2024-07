F1 | Red Bull, Perez carico: “Domani dobbiamo puntare alla vittoria”

Ha accarezzato la possibilità di partendo davanti a tutti, con la pole position che gli manca da Miami 2023, ma ancora una volta Sergio Perez ha dovuto desistere. A sfruttare la penalità che colpirà Max Verstappen (10 posizioni per avere montato la quinta unità termina sulla sua Red Bull) è stato Charles Leclerc che ha preceduto il messicano della Red Bull per appena 11 millesimi.

Da parte di Checo servirà una grande prestazione nella gara di domani, per cercare di conservare un sedile più che mai traballante dopo gli errori commessi nei precedenti appuntamenti.

“È stata molto complicata, lo abbiamo visto anche nelle precedenti qualifiche con queste condizioni – ha dichiarato Perez al termine delle qualifiche – Nel Q2 abbiamo avuto un pizzico di fortuna per entrare nelle prime dieci posizioni e probabilmente il secondo posto era la migliore posizione che potessi augurarmi qui a Spa. È successo lo scorso anno con Charles (Leclerc, ndr) e proverò a ripetermi domani come feci nel 2023 in partenza”.

Parlando della gara: “È una nuova opportunità per fare meglio e domani è una nuova opportunità per noi di cercare di migliorare il risultato di oggi, puntando così alla vittoria”.

Perez, completando il proprio punto di vista sul GP, ha detto: “Sarà una gara sicuramente molto lunga, il degrado potrebbe essere una insidia così come il graining con questo nuovo asfalto. Ci sono tante incognite, però ho buone sensazioni e vedremo come andrà”.