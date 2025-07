F1 GP Barhain | Red Bull, Verstappen: “Al momento il distacco è davvero grande”

Sakhir – Venerdì breve per Max Verstappen, che nella prima sessione di prove libere cede il volante della RB21 ad Ayumu Iwasa – che segna il diciannovesimo tempo.

Il campione del mondo torna in pista nella sessione di libere più rappresentativa per la gara, le FP2, dove segna il settimo tempo, ad otto decimi da una imprendibile McLaren. Le cose non sono filate del tutto lisce per il team austriaco, stavolta nettamente indietro rispetto al team papaya, ma comunque vicino a Ferrari e Mercedes. Il risultato giapponese sarà difficile da replicare in Bahrain, ma conosciamo Max e sappiamo di cosa è capace.

Verstappen: “Dobbiamo lavorare anche sul long run”

“È stata una sessione davvero difficile per me, considerando anche che ho saltato le FP1, al mio posto in pista c’era Ayumu Iwasa. Ci sono voluti un po’ di giri per prendere il ritmo, il bilanciamento non era malvagio, ma faticavamo molto con l’aderenza – ha spiegato Max – come squadra, abbiamo tentato un approccio diverso rispetto ai nostri avversari, ma al momento il gap è davvero grande. C’è del lavoro da fare anche sul long run, speriamo di divertirci di più domani”.