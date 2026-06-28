F1 | Russell vince il GP d’Austria, Verstappen e Antonelli sul podio [RISULTATI]
Gara difficile per la Ferrari: Hamilton quinto, Leclerc ottavo
E’ di George Russell la vittoria del Gran Premio d’Austria. Il pilota della Mercedes ha gestito alla perfezione la gara fin dalla partenza, precedendo la Red Bull di un ritrovato Max Verstappen e la Mercedes del leader del Mondiale, Kimi Antonelli.
Quarta posizione per la McLaren di Oscar Piastri, a precedere una Ferrari irriconoscibile dopo la vittoria a Barcellona. Lewis Hamilton ha chiuso quinto a 26 secondi, davanti all’altra Red Bull di Isack Hadjar. Settimo il campione del mondo in carica, Lando Norris, davanti ad un anonimo Charles Leclerc che ha tagliato il traguardo ottavo con un distacco di 45 secondi dal vincitore.
A chiudere la TOP 10 della classifica della gara, troviamo le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.
L’appuntamento in pista è tra pochi giorni con il Gran Premio di Silverstone.
Gran Premio d’Austria: la classifica della gara
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