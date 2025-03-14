F1 GP Australia | Red Bull, Verstappen ammette: “Al momento non ci siamo”

Melbourne – Che alla Red Bull mancasse qualcosa si era già capito nei test pre-stagionali del Bahrain. Nella prima sessione di prove libere Max Verstappen è solo quinto, a ben 444 millesimi dal leader Lando Norris.

Un divario importante, che addirittura aumenta nelle FP2: il quattro volte campione del mondo conclude la sessione col settimo tempo, a 624 millesimi stavolta dalla Ferrari di Charles Leclerc. C’è qualcosa che manca, in questa RB21 e l’obiettivo è capire cosa il prima possibile. Non è un Verstappen particolarmente soddisfatto, quello visto nei box dell’Albert Park, ma conosciamo il campione olandese: sa sempre come tirare fuori una grande prestazione, nonostante i limiti della vettura.

Verstappen: “Non ci aspettavamo di trovarci in questa situazione”

“L’aderenza oggi non era l’ideale e abbiamo faticato con tutte e quattro le gomme, in particolare nel primo e terzo settore. Sembra che al momento non ci siamo, ma lavoreremo per trovare il passo. Non ci sono problemi di bilanciamento e credo che questo renda le cose più difficili. Non ci aspettavamo assolutamente di trovarci in questa situazione – ammette Max – la cosa positiva è che siamo sorpresi dal passo mostrato dalla vettura. Storicamente non siamo mai andati molto bene qui a Melbourne, sopratutto da quando è stato rifatto l’asfalto, vedremo come andrà il weekend. Comunque, continueremo a lavorare per trovare quel qualcosa in più prima della qualifica”.

