F1 GP Australia | Ferrari, Hamilton non fa drammi: “C’è margine di crescita”

Però ammette: "Quando il vento è cambiato, il bilanciamento della vettura è stato stravolto"

di Peppe Marino15 Marzo, 2025
Prova a gettare acqua sul fuoco Lewis Hamilton dopo le qualifiche disastrose della Ferrari a Melbourne. Entrambe le SF-25 hanno chiuso in quarta fila, con il sette volte campione del mondo alle spalle di Leclerc. E’ chiaro come la monoposto sia ancora acerba sotto l’aspetto della comprensione da parte dei tecnici, e come ammesso dal monegasco, si sta lavorando per cercare dei compromessi, magari considerando l’alta probabilità di pioggia per la gara di domani. Al di là di tutto, Lewis non fa assolutamente drammi, e il suo processo di apprendimento con la nuova monoposto prosegue sessione dopo sessione come da programma.

“Sono soddisfatto dei progressi fatti nel corso del weekend – ammette Hamilton. Giorno dopo giorno abbiamo ottimizzato la vettura, portandola in una condizione migliore. In molte aree ero molto lontano perché la macchina si comporta in modo decisamente diverso rispetto alla Mercedes, quindi mi è servito del tempo per adattarmi e iniziare a prendere fiducia. Penso però di essermi avvicinato abbastanza a Charles alla fine, e questo è un aspetto positivo. Siamo più lontani di quanto ci aspettassimo e dobbiamo capire il motivo”.

“Nel Q3 ho iniziato con gomme usate e fino all’ultima curva il feeling era buono. Con il set nuovo stavo facendo un buon giro, ma la direzione del vento è cambiata, così come la temperatura e il bilanciamento della monoposto. È stato un cambiamento drastico, quasi dal giorno alla notte, e ci ha sorpreso. È stato così per tutti, ma abbiamo ancora margine di crescita”.

