F1 | GP Arabia Saudita, risultati libere 2: Alonso sorprende e chiude al comando

Risultati Prove Libere 2 GP Arabia Saudita – Fernando Alonso è stato il più veloce al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il pilota dell’Aston Martin ha registrato il suo miglior tempo in 1:28.827, precedendo la Mercedes di George Russell. Max Verstappen ha chiuso in terza posizione ma il suo passo nella simulazione gara ha già fatto intendere che sarà il favorito per la vittoria nella gara che si disputerà sabato alle 18:00.

Quarto tempo per Charles Leclerc che ha mostrato un buon passo gara ed ha preceduto un altrettanto veloce Sergio Perez con la Red Bull. Sesta posizione per l’altra Aston Martin di Lance Stroll, seguita dalla Ferrari di Carlos Sainz, che non è al 100% a causa di un virus intestinale.

Ottavo Lewis Hamilton che dovrà presentarsi dai commissari per aver commesso impeding ai danni di Logan Sargeant. Con molta probabilità, trattandosi di libere, dovrebbe ricevere solo un’ammonizione.

A chiudere la TOP 10 della classifica, troviamo l’Alpine di Pierre Gasly e la McLaren di Oscar Piastri.

L’appuntamento in pista è per domani alle 14:30 con il terzo turno di libere. Le qualifiche si disputeranno alle 18:00.