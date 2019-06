F1 | Ferrari, Vettel: “Siamo in una posizione migliore rispetto al 2015 e 2016”

Sebastian Vettel non ha dubbi. Il tedesco crede infatti che questa Ferrari, nonostante non abbia ancora marcato nessuna vittoria in questa stagione, sia migliore rispetto alle rosse scese in pista del biennio 2015-16.

“Siamo in una posizione migliore rispetto al 2015 e 2016 . Credo che nel 2017 e 2018 siano stati fatti i passi nella giusta direzione”, ha sottolineato il quattro volte campione del mondo citato dal portale Crash.net.

Facendo poi un raffronto sullo scorso campionato, dove dopo otto gare era secondo nel Mondiale alle spalle di Lewis Hamilton con tre successi all’attivo, ha detto: “È vero che eravamo più competitivi, ma dobbiamo pensare a quello che c’è adesso. Non ha molto senso a perdere tempo a vedere cosa stavamo facendo dieci gare fa in termini di risultati e di gap. Dobbiamo analizzare quelle gare in cui possiamo migliorare”.

Sulla gara di ieri, conclusa al quinto posto, Vettel ha aggiunto: “È sempre meglio lottare per la vittoria, ma dobbiamo continuare a tenere la testa bassa e assicurarci di non passare il resto della stagione in quella posizione”.

Piero Ladisa

