F1 | Ferrari, Vasseur sul successo di Leclerc a Silverstone: “La migliore iniezione di fiducia che potesse ricevere”

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha segnato un punto di svolta nella stagione di Charles Leclerc. Sul circuito di Silverstone il monegasco ha ritrovato quella vittoria che gli mancava da quasi due anni, ponendo fine a un digiuno che durava dal successo ottenuto ad Austin nel 2024. Un risultato dal peso specifico notevole, arrivato al termine di un fine settimana vissuto sempre nelle posizioni di vertice e condito anche dal podio di Lewis Hamilton, che ha regalato alla Ferrari una doppia festa davanti al pubblico britannico.

Per Leclerc non si è trattato soltanto di un successo importante per riscattarsi. La prestazione offerta a Silverstone ha rappresentato soprattutto la risposta di un pilota che, nelle ultime settimane, aveva attraversato una fase complicata. Nonostante una velocità spesso evidente, i risultati avevano continuato a non sorridergli, alimentando dubbi e frustrazione. Il weekend inglese, invece, ha restituito al monegasco quella fiducia che sembrava essersi affievolita nel corso della prima parte della stagione.

A sottolineare il valore della prestazione è stato il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, che ha invitato a non limitarsi al solo risultato finale. Secondo il manager francese, infatti, la competitività di Leclerc non era mai realmente venuta meno, come dimostravano anche i dati raccolti dalla squadra nelle gare precedenti.

“Se si guarda alle prestazioni, era in prima fila in Austria ed è stato costantemente lì davanti. Dal nostro punto di vista, analizzando i dati, non eravamo affatto negativi. Ciò che è stato difficile per lui è stata la mancanza di punti e di risultati”, ha dichiarato il manager francese citato da F1.com.

Per Vasseur, quindi, il problema non era riconducibile alla velocità pura. Leclerc aveva continuato a esprimere un livello di performance elevato, ma una serie di episodi sfavorevoli e risultati inferiori alle aspettative avevano inevitabilmente inciso sul morale del pilota. Da qui l’importanza del successo conquistato a Silverstone, destinato a rappresentare un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale.

Il numero uno del muretto Ferrari ha poi spiegato come il continuo sviluppo della SF-26 abbia imposto alla squadra un costante lavoro di adattamento sul fronte dell’assetto, un aspetto che ha richiesto tempo anche a Leclerc per ritrovare il miglior equilibrio con la monoposto.

“Penso che il risultato di oggi (domenica, ndr) sia la migliore iniezione di fiducia che potesse ricevere. Inoltre, dall’inizio della stagione stiamo sviluppando la vettura e ogni volta dobbiamo riadattare il setup. Credo che Charles, in aggiunta, un paio di gare fa abbia cambiato l’impianto frenante e abbiamo dovuto rivedere un po’ tutto l’assetto”.

Il cambio dell’impianto frenante, unito alla continua evoluzione tecnica della vettura, ha richiesto inevitabilmente un periodo di adattamento. Un lavoro spesso poco visibile dall’esterno, ma che ha avuto il suo peso nel percorso di crescita del pilota monegasco. La Ferrari, infatti, ha continuato a introdurre novità sulla monoposto gara dopo gara, costringendo tecnici e piloti a trovare ogni volta il miglior compromesso sotto il profilo del bilanciamento.

In conclusione, Vasseur ha ribadito come l’aspetto psicologico abbia avuto un ruolo determinante nelle difficoltà attraversate da Leclerc, spiegando che il successo di Silverstone potrebbe rappresentare la scintilla necessaria per rilanciarlo definitivamente nella seconda parte della stagione.

“Ma non era soltanto una questione di prestazione. Credo che fosse soprattutto una questione di fiducia e il risultato di oggi lo aiuterà enormemente”, ha concluso Vasseur.

Parole che fotografano perfettamente il momento vissuto dal ferrarista. La vittoria maturata nella terra d’Albione potrebbe infatti aver rappresentato quel punto di svolta atteso da tempo. Se Silverstone sarà davvero l’inizio di una nuova fase lo diranno i prossimi appuntamenti, ma in casa Ferrari c’è la convinzione che Charles Leclerc abbia finalmente ritrovato serenità, convinzione nei propri mezzi e quel feeling con la vettura indispensabile per tornare a lottare con continuità ai vertici e per lottare insieme al compagno di squadra Lewis Hamilton contro Mercedes.