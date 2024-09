F1 | Ferrari, Vasseur: “Non presto attenzione al campionato, dobbiamo fare bene in ogni weekend”

La domenica di Monza si è tinta di rosso Ferrari grazie al successo ottenuto da Charles Leclerc. Una vittoria autoritaria quella ottenuta dal monegasco che ha guidato alla perfezione nel decisivo stint di gara, sfruttando nel migliore dei modi la strategia ad un’unica sosta adottata dalla squadra. Quella mostrata dalla scuderia del Cavallino è stata una prestazione importante che l’ha portata a ridurre sensibilmente lo svantaggio dalla Red Bull nel Mondiale costruttori, ora distante 39 punti.

Interpellato dalla stampa nel venerdì di Monza, durante la press conference dei team, quando il distacco della Ferrari dalla vetta era di 64 punti, Frederic Vasseur ha ammesso di non pensare alla lotta iridata ma l’unico obiettivo da perseguire è quello di far bene in ogni singolo weekend in quanto la lotta per il campionato può subire importanti scossoni al vertice da una gara all’altra.

“Non ho prestato attenzione al campionato e non ci presterò attenzione – ha detto Vasseur – Penso che dobbiamo solamente fare un buon lavoro per fare del nostro meglio ogni singolo weekend e se qualcosa deve arrivare, arriverà. Ma la cosa peggiore, penso, sarebbe concentrarsi sul campionato, essere conservativi, adottare questo tipo di approccio, perché nello stesso weekend, i dettagli possono farti passare da P1-2 a 7-8, per strategia, per gestione gomme, per qualsiasi motivo”.

Il team principal del Cavallino ha poi aggiunto: “E questo può cambiare enormemente da un weekend all’altro. Un buon weekend, sono 43 punti. Presto avremo weekend con la Sprint. Significa che possiamo segnare 55 punti a weekend. In palio ci sono ancora qualcosa come 500 punti”.