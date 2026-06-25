F1 | Ferrari, Vasseur: “Il campionato si deciderà sullo sviluppo, non sulla fotografia di Barcellona”

La Ferrari si presenta all’appuntamento del Red Bull Ring, dove nel fine settimana andrà in scena il Gran Premio d’Austria, forte dell’entusiasmo generato dal successo conquistato da Lewis Hamilton a Barcellona. Sul tracciato del Montmelò, il britannico è stato autore di una prestazione di altissimo livello, culminata con la sua prima vittoria al volante della Ferrari. Un trionfo dal sapore simbolico, arrivato sulla stessa pista dove, trent’anni prima, Michael Schumacher aveva regalato al Cavallino uno dei primi capitoli della sua straordinaria storia in rosso.

Il successo di Hamilton, unito al ritiro di Andrea Kimi Antonelli, ha contribuito a riaprire la lotta iridata. Il giovane pilota della Mercedes si era presentato in Spagna non solo da leader consolidato del campionato ma forte anche delle cinque vittorie consecutive conquistate tra Cina e Monaco, ma il ritiro di Barcellona ha consentito al sette volte campione del mondo di ridurre sensibilmente il divario. Alla vigilia del weekend austriaco, Hamilton accusa ora 41 punti di ritardo dal suo giovane connazionale, rendendo la corsa al titolo più aperta che mai.

A fare il punto della situazione è stato il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, che ha evidenziato i progressi mostrati dalla SF-26 nelle ultime gare, senza però nascondere quanto sarà fondamentale continuare a spingere sul fronte dello sviluppo.

“Stiamo andando nella giusta direzione – ha dichiarato Vasseur, citato da skysports.com – È stato un weekend davvero positivo in Canada e a Monaco. In Spagna, il ritmo è stato buono fin dalle prime sessioni. Abbiamo fatto un buon passo avanti, ma credo che l’aspetto più importante sia che quest’anno il campionato si giocherà sulla capacità dei team di sviluppare la vettura, non sulla fotografia emersa a Barcellona”.

Vasseur ha poi sottolineato come il Mondiale 2026 sia destinato a rimanere estremamente dinamico nel corso della stagione: “Negli ultimi 25 anni si è sempre detto che una macchina competitiva a Barcellona sarebbe stata in grado di dominare la stagione. Quest’anno, invece, credo che la differenza la farà soprattutto la capacità di tutte le squadre di continuare a portare aggiornamenti e prestazione alla vettura nel corso del campionato”.

Parole che confermano la linea adottata da Maranello. Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-26 in Catalogna hanno fornito riscontri molto incoraggianti, ma all’interno del Cavallino c’è la consapevolezza che la rincorsa alla Mercedes non possa fermarsi.

Proprio in quest’ottica, il weekend del Red Bull Ring rappresenterà un nuovo banco di prova importante: oltre ai progressi aerodinamici già visti in Spagna, la Ferrari potrà infatti contare anche sul primo aggiornamento stagionale della power unit sfruttando così l’ADUO. Un’arma in più nella sfida che vede Hamilton all’inseguimento di Antonelli in una lotta mondiale che, dopo Barcellona, è tornata più viva che mai.