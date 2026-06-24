F1 | Gran Premio d’Austria 2026: Orari TV e Anteprima

Archiviato il Gran Premio di Barcellona con la vittoria di Lewis Hamilton davanti a George Russell e Lando Norris, il circus della Formula 1 si sposta verso Spielberg dove si disputerà il Gran Premio d’Austria.

La classifica Piloti dopo il GP di Barcellona

Kimi Antonelli resta al comando con 156 punti davanti a Lewis Hamilton che dista a -41 punti. George Russell occupa la terza posizione con 106 punti davanti a Charles Leclerc che con il quarto posto ha solo 75 punti. Lando Norris chiude la Top 5 con 73 punti.

La classifica Costruttori dopo il GP di Barcellona

Mercedes guida la classifica con 262 punti davanti alla Ferrari che ha un distacco di 72 punti. Terzo posto per la McLaren con 141 punti, seguita dalla Red Bull a 89 punti e dall’Alpine che con 60 lunghezze, chiude la Top 5.

GP Austria 2026: Orari e Diretta TV

Si parte venerdì 26 giugno alle 13:30 con il primo turno di prove libere, seguito poi dalle Libere 2 alle 17:00. Sabato 27 giugno si ritorna in pista alle 12:30 con la terza sessione di libere, le Qualifiche sono in programma alle 16:00. Domenica 28 giugno alle 15:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Austria. La diretta TV sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 al canale 207 (orari differita su TV8 da confermare).

GP Austria 2026: Curiosità sul circuito

La nascita di questo storico tracciato risale agli anni ’50, quando alcuni appassionati di auto da corsa crearono il primo percorso con qualche cono e semplici balle di fieno. Nel 1958 si disputò sul tracciato di allora una gara di vetture sportive internazionali, mentre nei successivi due anni fu la Formula Due a fare tappa in Austria. Nei primi anni Sessanta il tracciato di Zeltweg ospitò due eventi del campionato di Formula 1 non validi per il mondiale. Sull’onda dei successi dell’idolo locale Jochen Rindt, si decise di costruire un nuovo tracciato, l’Osterrichring. Il 1970 fu l’anno dell’inaugurazione: la prima gara di Formula 1 si disputò sul circuito lungo 5,911 km e fu vinta inaspettatamente da Jacky Ickx. Nel corso degli anni la pista subì qualche modifica, ma le più importanti avvennero nel 1988, quando la gara era già stata cancellata dal calendario iridato; vennero modificate la curva Bosch e la larghezza del rettilineo principale. Il tracciato come lo conosciamo ora risale però al 1997, dopo numerose modifiche e un nuovo progetto a carico della società austriaca A1, che fece nascere una nuova pista all’interno della vecchia. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un rimodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista.

Gran Premio d’Austria: chi ha vinto nella scorsa edizione

Nel 2025 il GP d’Austria è stato dominato dalla McLaren. A imporsi al Red Bull Ring è stato Lando Norris, autore di un weekend perfetto dopo la pole position del sabato. Il britannico ha resistito per tutta la gara agli attacchi del compagno di squadra Oscar Piastri, completando una doppietta per il team di Woking. Sul terzo gradino del podio è salito Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Max Verstappen ha visto la propria gara terminare già al primo giro dopo un contatto con Andrea Kimi Antonelli.

Albo d’oro

1964 L Bandini – Ferrari 1970 J Ickx – Ferrari 1971 J Siffert – BRM 1972 E Fittipaldi – Lotus-Ford Cosworth 1973 R Peterson – Lotus-Ford Cosworth 1974 C Reutemann – Brabham-Ford Cosworth 1975 V Brambilla – March-Ford Cosworth 1976 J Watson – Penske-Ford Cosworth 1977 A Jones – Shadow-Ford Cosworth 1978 R Peterson – Lotus -Ford Cosworth 1979 A Jones – Williams -Ford Cosworth 1980 J-P Jabouille – Renault 1981 J Laffite – Ligier -Matra 1982 E de Angelis – Lotus-Ford Cosworth 1983 A Prost – Renault 1984 N Lauda – McLaren-TAG Porsche 1985 A Prost – McLaren-TAG Porsche 1986 A Prost – McLaren-TAG Porsche 1987 N Mansell – Williams-Honda 1997 J Villeneuve – Williams-Renault 1998 M Häkkinen – McLaren-Mercedes 1999 E Irvine – Ferrari 2000 M Häkkinen – McLaren-Mercedes 2001 D Coulthard – McLaren-Mercedes 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 M Schumacher – Ferrari 2014 N Rosberg – Mercedes 2015 N Rosberg – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 V Bottas – Mercedes 2018 M Verstappen – Red Bull 2019 M Verstappen – Red Bull 2020 V Bottas – Mercedes 2021 (GP Stiria) M Verstappen – Red Bull 2022 (GP Austria) C Leclerc – Ferrari 2023 M Verstappen – Red Bull 2024 G Russell – Mercedes 2025 L Norris – McLaren