F1 | Ferrari, Vasseur: “Ci sono sempre aspetti positivi anche in una stagione difficile”

Una stagione a dir poco da dimenticare. Quella che si è conclusa ad Abu Dhabi è stata un’annata terribilmente complicata dal punto di vista sportivo per la Ferrari. La squadra del Cavallino, dopo aver ben figurato nella seconda parte del 2024 lottando fino all’ultima gara con McLaren per il Costruttori, si è letteralmente sciolta come neve al sole non riuscendo mai ad essere competitiva per la vittoria come dimostra il deprimente zero proprio alla voce vittorie del 2025.

Discutendo del campionato da poco concluso, le cui aspettative erano nettamente differente condite tra l’altro dall’arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, Frederic Vasseur ha sottolineato come malgrado le difficoltà che lo hanno accompagnato bisogna tenere conti degli insegnamenti positivi.

“Ci sono sempre aspetti positivi, anche in una stagione difficile – ha dichiarato Vasseur, citato da F1.com – Penso che abbiamo avuto una discreta ripresa in termini di prestazioni. Siamo tornati sul podio in Messico e ad Austin. Direi che a San Paolo non ci siamo andati lontani. Questo significa che siamo sulla strada giusta”.

Vasseur, proseguendo con la propria analisi, ha detto: “È positivo per la squadra, almeno dal punto di vista psicologico. Si migliora sempre un po’ ovunque, in ogni singolo ambito. È la migliore preparazione per il 2026. Ma la cosa più importante di questa decisione è che abbiamo concordato abbastanza presto che avremmo dedicato il massimo delle energie al futuro”.

Il team principal del Cavallino in conclusione ha aggiunto: “Ciò significa che dobbiamo reagire come una squadra, anche quando si hanno weekend difficili, per tornare lunedì mattina in fabbrica e continuare a spingere, sviluppare e lavorare tutti insieme. Abbiamo reagito bene alle sessioni difficili e ai weekend difficili. Vedremo l’anno prossimo se abbiamo fatto un buon lavoro anche in questa stagione”.