F1 | Mercedes, Hamilton: seguire l’esempio McLaren per migliorare la monoposto

Lewis Hamilton confida nel grande lavoro della Mercedes per poter guidare una monoposto competitiva nella prossima stagione. In quest’ultimo biennio il sette volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con una vettura molto problematica che, nonostante i grandi cambiamenti come l’eliminazione del concetto “zero sidepod” avvenuto dal Gran Premio di Spagna di quest’anno, non è riuscita ad invertire rotta.

L’inglese però, vedendo anche l’evoluzione positiva avuta negli ultimi mesi dalla McLaren, ritiene che un percorso di risalita del genere possa intrapreso anche dalla scuderia della Stella.

“Ci sono cose che ho chiesto e che rientrano nella direzione per il prossimo anno – ha dichiarato Hamilton, citato da Formula1.com – Penso che tutti i feedback che io e George abbiamo dato siano stati pienamente ascoltati. Non ho idea dove si posizionerà la macchina l’anno prossimo. Ma siamo molto, molto lontani. Dobbiamo sperare che i prossimi siano i più grandi sei mesi di sviluppo che abbiamo mai avuto per colmare questo divario”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Ma le prove ci sono con le McLaren, e non possiamo chiudere un occhio davanti a questo, dobbiamo guardare a quello che hanno fatto e andare in quella direzione, questa è la direzione. Ma credo davvero che la mia squadra possa farcela. Siamo sempre stati bravissimi nel dare carico aerodinamico alla vettura. È solo che, con il modo in cui funziona attualmente la nostra macchina, aggiungere carico aerodinamico non produce effetti la fa solo rimbalzare di più. Speriamo che con il cambio di filosofia torneremo dove la squadra merita”.

L’inglese, concludendo con la propria disamina, ha aggiunto: “Questa è una squadra da titolo, siamo ancora una squadra straordinaria. Ho assoluta fiducia in tutti, ma le decisioni prese in questo periodo di tempo sono fondamentali per la nostra traiettoria”.

