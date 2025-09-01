F1 | Ferrari, tutta la delusione di Leclerc dopo il ritiro in Olanda negli scatti di Motorionline
Immagini suggestive del volto del monegasco e che valgono più di mille parole
di Peppe Marino1 Settembre, 2025
Il Gran Premio d’Olanda è stato certamente negativo per la Ferrari, con entrambe le monoposto di Maranello fuori per incidente. Charles Leclerc, autore di una grandissima gara fino a quel momento, con due sorpassi magistrali ai danni di Russell, è stato tamponato da Antonelli, ponendo così fine alla sua domenica. Il monegasco si è poi seduto sulla collina all’interno di Curva 3 fino alla fine della corsa, immortalato dai fotografi, tra i quali quelli di Motorionline, intento a manifestare tutta la sua delusione per uno zero pesante non tanto per la classifica, quanto per il morale in vista di Monza. Di seguito alcuni degli scatti più suggestivi di quei momenti.
