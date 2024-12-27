F1 | Ferrari, Leclerc riflette sull’ultima stagione: “Nella seconda parte fatto un lavoro incredibile”

Tra le scuderie promosse al termine della stagione 2024 figura senza ombra di dubbio la Ferrari. La scuderia del Cavallino ha disputato nel complesso un campionato solido, che ha visto Maranello lottare per il titolo costruttori con McLaren fino all’ultima gara disputata allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi lo scorso 8 dicembre.

Nonostante la grande rimonta compiuta da metà Mondiale, la Rossa non è riuscita a mettere la freccia sulla squadra di Woking tornata regina nella classifica marche dopo ben 26 anni.

Analizzando la stagione da poco conclusa, che lo ha visto conquistare tre vittorie tra cui spiccano quella tra le strade di casa di Montecarlo e quella a domicilio rosso in quel di Monza, Charles Leclerc ha sottolineato l’ottimo lavoro della squadra che ha risposto bene dopo una difficile parte centrale di stagionale dove in quel preciso momento gli aggiornamenti non avevano dato riscontri positivi sulla SF-24.

“Sono molto contento perché penso che la prima parte della stagione non sia stata facile – ha dichiarato Leclerc, citato da F1.com – Non eravamo sicuramente la macchina più veloce. Stavamo effettivamente lottando per le prestazioni. Nella seconda parte della stagione abbiamo fatto un lavoro incredibile, soprattutto per migliorare la macchina in termini di ritmo. Abbiamo preso un sacco di ritmo. Eravamo molto più vicini ai ragazzi davanti, e in alcune gare eravamo probabilmente la macchina più veloce”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Questo è merito del team di Maranello, grazie a Carlos (Sainz, ndr), grazie a me e al team in pista per aver fatto un lavoro così straordinario con i nuovi aggiornamenti”.

L’alfiere del Cavallino, completando il proprio pensiero, ha detto: “Ma penso che il momento clou di questa stagione sia stato sicuramente l’esecuzione. Perché lottare per i costruttori alla fine dell’anno fino all’ultima gara, se si guarda alla prestazione che abbiamo avuto nella prima parte dell’anno, è lì che penso che abbiamo fatto un lavoro particolarmente buono. Quindi, su questo, sono molto orgoglioso”.

4.3/5 - (3 votes)