F1 | Ferrari, Leclerc carico in vista della nuova stagione: “Mi sento pronto per il campionato”

Charles Leclerc non ha paura di esternare i propri pensieri, anzi il monegasco è arrivato dritto al punto: si sente pronto per vincere il campionato del mondo. L’alfiere del Cavallino non ha mai nascosto che il suo sogno più grande è quello di scrivere il proprio nome tinto di rosso nell’albo d’oro della Formula 1.

Dalle parole pronunciate da Leclerc si coglie la maturità di un ragazzo che anno dopo anno ha affinato la propria tecnica al volante ed è determinato a perseguire il proprio obiettivo. Chiaramente per farlo avrà bisogno di una monoposto che dia certezze di competitività nel medio e lungo periodo, e non solamente per brevi tratti come è capitato nelle ultime stagioni.

Il 2025 della Ferrari si preannuncia un anno interessante, con la squadra di Maranello che ha terminato in crescita l’ultima stagione dove il Cavallino ha lottato fino all’ultima gara con McLaren per il Mondiale costruttori. Corona, quella delle marche, andata però al team di Woking che ha rinverdito una bacheca ferma da ben 24 anni.

La nuova stagione sarà un banco di prova importante anche per lo stesso Leclerc, con il monegasco che dovrà condividere il box della Rossa con un nuovo compagno di squadra, il pilota più vincente della storia del Circus: Lewis Hamilton.

“Mi sento pronto per il campionato – ha riferito Leclerc, intervistato da RacingNews365 – Abbiamo solo bisogno di una macchina che, per tutta la stagione, sia in grado di farlo”.

Il monegasco, proseguendo con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Sono pienamente fiducioso che la prossima squadra in grado di farlo e di battere la Red Bull, soprattutto, per il campionato saremo noi”.