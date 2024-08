F1 | Ferrari, la ricetta Vasseur: “Dobbiamo concentrarci sui punti deboli e avere approccio migliorativo”

Quella che ha concluso la Ferrari non è stata un’esaltante finale della prima metà di stagione, anzi. La scuderia del Cavallino, dopo il successo ottenuto con Charles Leclerc tra le stradine della sua Montecarlo, si è persa sul più bello nelle gare estive allontanandosi dai principali competitor che hanno recuperato il distacco accumulato ad inizio campionato. Soprattutto la McLaren che, sfruttando una monoposto ad oggi la migliore presente in pista, ha messo la freccia su Maranello nella classifica marche e si è candidata prepotentemente al ruolo di anti Red Bull.

Malgrado mesi difficili, Frederic Vasseur guarda con positività al futuro affermando come sia importante per la Ferrari focalizzarsi su miglioramenti costanti e sottolineando come uno dei compiti più importanti come team principal sia quello di mantenere calma e serenità all’interno della squadra.

“La cosa più importante è concentrarsi sui propri punti deboli e mantenere l’approccio al miglioramento continuo – ha dichiarato Vasseur, intervistato da Lawrence Barretto sulle colonne di Formula1.com – Il mio lavoro è più quello di non dare la colpa a qualunque cosa, di spingere o cercare di motivare. Il mio lavoro a volte è più quello di mantenere la calma a livello positivo e negativo”.

Il manager francese ha poi aggiunto: “La reazione a quello che ci capita è sempre quella di amplificare, prima internamente ma anche esternamente, con i giornalisti, e questa parte del mio lavoro è convincere tutti che non siamo campioni del mondo dopo il Canada o Monaco. E non siamo nettamente peggiori una settimana dopo il Canada”.

Il team principal della Ferrari, proseguendo con il proprio pensiero, ha detto: “Ogni singolo giorno dobbiamo cercare di fare un lavoro migliore di quello di ieri. È ancora più vero oggi in F1, con così piccoli distacchi tra i team e le auto. Ogni singolo dettaglio sta facendo un’enorme differenza a livello di risultati. La differenza tra noi e chi ci precede è di tre o quattro decimi. A Imola abbiamo avuto auto in un millesimo. Dobbiamo tenerlo a mente e assicurarci di impegnarci in ogni area dell’azienda, dalla produzione alla progettazione, alle operazioni in pista, all’aerodinamica, per inseguire ogni decimo”.