F1 | Newey sull’addio alla Red Bull: “Decisione molto difficile, ma che andava presa”

Il rapporto, almeno quello ufficiale, tra Adrian Newey e la Red Bull terminerà entro il primo trimestre del 2025 ma lo stesso progettista inglese ha affermato che il suo lavoro con la casa anglo-austriaca continuerà fino a quando non porterà a terminare il progetto riguardante la Hypercar RB17.

Un progetto, come dichiarato dallo stesso Newey, che ha rapito in toto il Genio e che si esaurirà con la realizzazione di questa vettura alla quale ha dedicato tantissime energie. Ciò che ancora non si conosce con certezza è la futura squadra di Formula 1 dove lavorerà Newey, nonostante gli ultimi rumors lo vogliano alla corte di Lawrence Stroll in Aston Martin.

“È stata una decisione molto difficile, ma che dovevo prendere per vari motivi – ha dichiarato Newey, intervistato dal podcast Talking Bull – Però prima di tutto avevo bisogno di una piccola pausa, ed è quello che sta accadendo. Ma questo significa che ho potuto concentrarmi completamente sulla RB17 fino all’anno prossimo e anche successivamente”.

Il Genio, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Concordo con Horner, gli azionisti e i dirigenti della Red Bull sul fatto che continuerò ad essere coinvolto per quel che riguarda la RB17 con mail, telefonate, test al banco e in pista. Su questa vettura ho investito tanto tempo, parliamo di un progetto che mi ha appassionato e al quale ho dedicato gran parte del tempo la sera e i weekend. Arrivato a questo punto non posso abbandonarlo”.