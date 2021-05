F1 | Ferrari, Binotto: “Piccoli sviluppi in arrivo sulla SF21”

Dopo la grande prova nel GP di Monaco la Ferrari potrebbe tornare a stupire nei circuiti a medio-alto carico, come l’Hungaroring. Mattia Binotto preferisce però escludere qualsiasi ragionamento in tal senso, poiché la F1 non è una scienza esatta, dichiarando di voler vedere la scuderia concentrata per fare il massimo nel prossimo GP di Azerbaigian. Il team principal ha inoltre annunciato che sono in arrivo alcuni aggiornamenti per la SF21.

“In calendario sono presenti altri circuiti ad alto carico aerodinamico dove potremmo essere di nuovo veloci, ma non è scontato. Piuttosto che pensare a quale sarà la pista dove saremo di nuovo competitivi preferisco concentrarmi su Baku – le parole di Binotto ad Autosport – Per ora abbiamo sempre lavorato bene in vista di ogni weekend di gara, massimizzando le prestazioni della monoposto, adattandola al meglio al tipo di tracciato da affrontare. Ci sono anche degli sviluppi in arrivo per la SF21; non sono molti, ma la cosa importante è che funzionino in maniera corretta”.