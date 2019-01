F1 | Ecclestone e Vettel presenti al ‘Kitz Charity Trophy’

Bernie Ecclestone e Sebastian Vettel sono stati tra i protagonisti del Kitz Charity Trophy 2019, la gara di solidarietà atta a raccogliere fondi per le famiglie dei contadini più bisognosi del Tirolo e dell’Alto Adige che si è svolta quest’oggi sulle nevi di Kitzbühel.

L’ex patron della Formula Uno e l’attuale pilota della Ferrari, che ha sostituito Niki Lauda, habitué di questa speciale manifestazione ma alle prese con la riabilitazione in seguito al trapianto al polmone a cui si è sottoposto questa estate, si sono divertiti a bordo di un gatto delle nevi (guidato dal quattro volte campione del mondo, ndr) percorrendo la storica discesa che ospita una delle tappe della Coppa del Mondo di sci.

“Spero di aver rappresentato Niki in maniera degna”, ha detto Vettel. Dal suo canto Ecclestone ha rivolto, in perfetto humor inglese, un pensiero al presidente non esecutivo della Mercedes: “I suoi medici hanno detto che non poteva essere presente, ma non ci sono scuse: deve tornare l’anno prossimo”.

Tra i presenti anche Gerhard Berger, che ha voluto rinvolgere il suo personalissimo augurio a Lauda: “Gli auguro una pronta guarigione”.