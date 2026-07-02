F1 | Ecclestone: “Avrei consigliato Ferrari a Verstappen ma ci sono troppi italiani”

Il futuro di Max Verstappen continua a essere uno dei temi più caldi del paddock. Nonostante un contratto con Red Bull valido fino al termine della stagione 2028, l’olandese dispone infatti di una clausola d’uscita che potrebbe consentirgli di lasciare Milton Keynes qualora non occupasse almeno la seconda posizione nel Mondiale nella pausa estiva.

Con tre Gran Premi ancora da disputare prima della scadenza della clausola, Verstappen accusa 58 punti di ritardo da George Russell, attualmente secondo in classifica. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato le indiscrezioni sul suo futuro.

Negli ultimi mesi il quattro volte campione del mondo è stato accostato soprattutto a Mercedes, anche se Toto Wolff ha recentemente ribadito di non avere intenzione di modificare l’attuale line-up. Anche McLaren è stata indicata tra le possibili destinazioni, ma il CEO Zak Brown ha escluso cambiamenti, sottolineando come Lando Norris e Oscar Piastri siano pienamente soddisfatti del progetto di Woking.

A intervenire sulla vicenda è stato anche Bernie Ecclestone, che ha invitato Verstappen a valutare attentamente ogni scenario prima di prendere una decisione.

“Bisogna mettere tutto sulla bilancia. Se resta, quanto sarebbe davvero negativo? E se va via, dove andrebbe? Sarebbe realmente una scelta migliore? Non è una decisione semplice”, ha dichiarato a PlanetF1.com e ad altri media presenti in Austria.

Ecclestone: “L’anno scorso gli avrei consigliato la Ferrari”

Alla domanda su quale sarebbe stata la destinazione ideale per Verstappen, l’ex patron della Formula 1 non ha avuto dubbi: Ferrari. Secondo Ecclestone, però, anche Maranello presenta alcune criticità, soprattutto sotto il profilo organizzativo.

“Il problema della Ferrari è che ci sono troppi italiani coinvolti, tutti a dire cosa bisogna fare e cosa no. Serve una sola persona che prenda le decisioni. Che abbia ragione o torto, sarà il tempo a stabilirlo”.

Nonostante le perplessità sulla gestione Ferrari, Ecclestone non ha dubbi sul valore di Verstappen.

“Se oggi avessi una squadra, la prima cosa che farei sarebbe ingaggiare Max, a qualsiasi costo. Mi costerebbe meno che costruire una macchina completamente nuova”.

Al momento, però, un approdo a Maranello appare irrealizzabile. Charles Leclerc ha recentemente rinnovato il proprio contratto a lungo termine, mentre Lewis Hamilton ha più volte ribadito di voler proseguire la sua avventura in rosso e, secondo diverse indiscrezioni, disporrebbe anche di un’opzione personale per estendere il proprio accordo fino alla stagione 2027.

Per questo motivo, qualora Verstappen decidesse davvero di lasciare Red Bull, le opzioni più concrete sembrano continuare a essere Mercedes o un’altra squadra pronta a costruire il proprio progetto attorno al talento del campione olandese.