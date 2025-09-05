F1 | Domenicali: “Hamilton tiri fuori il carattere e reagisca insieme alla squadra, sono sicuro che lo farà”

Quella di Lewis Hamilton è stata finora una stagione molto complicata, la prima da pilota della Ferrari, nella quale il sette volte campione del mondo è stato condizionato dalle difficoltà alla guida della vettura del Cavallino.

Hamilton arriva a Monza, dove debutterà da driver del Cavallino, dopo il weekend disastroso di Zandvoort segnato dal ritiro in gara e dalla penalità di cinque posizioni (per non aver rispettato nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia) che dovrà scontare nel Gran Premio d’Italia.

Discutendo delle criticità di Hamilton in rosso, Stefano Domenicali ha sottolineato come l’inglese dovrà reagire insieme alla squadra crollandosi così quella negatività che finora lo ha circondato.

“Non si aspettava un inizio di stagione così difficile, per l’esperienza che aveva e per quello che pensava di portare alla squadra – ha dichiarato Domenicali, citato dal Corriere della Sera – Pensava fosse complicato, ma non a questo livello. In Ungheria ha avuto un momento di debolezza umana (quando affermò di essere inutile, invitando la Ferrari a cambiare pilota. ndr) ma non deve farsi trasportare dai cattivi pensieri”.

Domenicali, completando il proprio intervento, ha detto: “Tiri fuori il carattere e reagisca insieme alla squadra, sono sicuro che lo farà. Non è tutto buio intorno a lui, è lui che deve illuminare e continuare a lottare per l’ottavo Mondiale”.