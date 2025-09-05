F1 | Verstappen su un eventuale futuro in Ferrari: “Ci andrei per vincere, non solo per guidarla”

Max Verstappen non ha escluso a priori la possibilità che in futuro possa guidare per la Ferrari, ma se l’olandese dovesse realmente approdare dalle parti di Maranello non lo farebbe esclusivamente per avere la possibilità di mettersi al volante della vettura più iconica della storia della Formula 1 ma per avere seriamente la possibilità di vincere e dunque riempire la propria bacheca.

Il quattro volte campione del mondo è stato molto chiaro su un’eventuale possibilità di accasarsi in rosso, sottolineando la conditio sine qua non affinché questo possa accadere.

“Penso che la Ferrari sia un marchio importantissimo – ha dichiarato Verstappen, citato da Motorsport.com – Tutti i piloti la vedono e si immaginano lì, pensano: ‘Mi piacerebbe guidare per la Ferrari’. Ma penso che sia proprio qui che sta l’errore, guidare solo per la Ferrari”.

L’olandese proseguendo nel proprio intervento ha aggiunto: “Se mai volessi andare lì non ci andrei solo per guidare per la Ferrari, ci andrei perché vedo l’opportunità di vincere”.

Concludendo l’intervento ha detto: “E se vinci con la Ferrari, è ancora meglio. Ecco perché penso che non ci si debba lasciare guidare solo dalle emozioni e dalla passione per un marchio, ma che si debba andare lì perché si sente che è il posto giusto dove approdare”.

