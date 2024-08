Formula 1 | Racing Bulls guarda con ottimismo alle prossime prove di Baku e Singapore

Formula 1 Racing Bulls – Grande ottimismo in casa Racing Bulls per le prove che il Circus affronterà al rientro dalla prossima pausa estiva di agosto.

Secondo Alain Permane, direttore sportivo della compagine faentina, le caratteristiche ad alto carico della vettura favoriranno le prestazioni di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda nei circuiti più angusti e ricchi di stop&go come Zandvoort, Marina Bay e Baku.

Tre ghiotte occasioni, al contrario di Spa, layout che non ha premiato il lavoro di sviluppo portato avanti dal team, che i piloti della scuderia italiana dovranno sfruttare al meglio per garantirsi punti importanti nella rincorsa al sesto posto nel mondiale Costruttori.

Racing Bulls, Permane e l’analisi sulle prestazioni della VCARB

“Penso che ora comprendiamo molto di più sulla monoposto. È vero che inizialmente il nostro sviluppo è stato rallentato, ma adesso siamo riusciti a fare grandi progressi. Ora conosciamo molto meglio la macchina. Quindi sì, è stato doloroso tirare il freno a mano, ma ora possiamo accelerare e sono fiducioso che i prossimi sviluppi funzioneranno molto bene.

Onestamente, non credo che si debba mai rinunciare alle prestazioni a bassa velocità. Le sezioni a bassa velocità sono quelle in cui l’auto passa la maggior parte del tempo. Ovviamente, vogliamo migliori prestazioni ovunque, ma non credo sia necessario fare troppi compromessi. Abbiamo davanti alcune piste interessanti e non vediamo l’ora di correre a Baku e Singapore. Ci aspettiamo che questa macchina si comporti bene ovunque.”