F1 | Carlos Sainz: pronto rinnovo con Williams?

Il futuro di Carlos Sainz sembra essere sempre più vicino a una soluzione. Dopo aver atteso sviluppi sul mercato piloti e, in particolare, sulla situazione di Max Verstappen, il pilota spagnolo potrebbe essere ormai destinato a proseguire la propria avventura in Formula 1 con Williams.

Secondo quanto riportato da Speedweek, infatti, il piano del management di Sainz di attendere un’eventuale apertura in Red Bull sarebbe ormai fallito. Anche l’ipotesi Audi, che nelle scorse settimane era tornata a circolare con insistenza, sembra essersi raffreddata.

Il piano di Sainz per Red Bull sembra essere fallito

Nel grande intreccio del mercato piloti 2027, Max Verstappen rappresenta ancora il principale elemento in grado di condizionare gli scenari.

Secondo Speedweek, tutto lascia pensare che il quattro volte campione del mondo resterà alla Red Bull. Le indiscrezioni su un possibile passaggio a un’altra squadra, così come quelle relative a un eventuale anno sabbatico o addirittura a un ritiro dalla Formula 1, sembrano quindi destinate a perdere consistenza.

Una situazione che avrebbe conseguenze dirette anche sul futuro di Sainz. Il management dello spagnolo avrebbe infatti atteso di capire quale sarebbe stata la decisione di Verstappen, nella speranza che si liberasse un’opportunità alla Red Bull.

Con Verstappen sempre più vicino alla permanenza a Milton Keynes, però, questa possibilità appare ormai molto difficile.

Audi prende le distanze da Sainz

Anche l’altra strada che avrebbe potuto portare Sainz lontano dalla Williams sembra essersi chiusa.

Il pilota spagnolo è stato accostato più volte ad Audi, ma secondo quanto riporta la fonte tedesca, anche questa strategia non avrebbe dato i risultati sperati. La casa tedesca avrebbe infatti ribadito in più occasioni la propria fiducia nei confronti di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

La coppia formata dal tedesco e dal brasiliano sembra quindi destinata a rappresentare la line-up di Audi anche nel 2027, rendendo sempre meno concreta l’ipotesi di un approdo di Sainz nel nuovo team ufficiale.

Williams, Sainz verso un nuovo accordo

Con Red Bull e Audi sempre più lontane, per Sainz rimarrebbe quindi una strada privilegiata: continuare con Williams.

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola e riportato da Speedweek, il 31enne avrebbe raggiunto un’intesa con la scuderia britannica per prolungare il proprio contratto per altri due anni.

Sainz era arrivato alla Williams nel 2025, scegliendo la squadra di Grove anche per la fiducia riposta nel progetto guidato da James Vowles. Dopo una stagione 2025 positiva, però, il 2026 si è rivelato decisamente più complicato per lo spagnolo.

Attualmente Sainz occupa infatti il 15° posto nel Mondiale con appena sei punti e ha concluso a punti soltanto in tre occasioni, con tre noni posti a Shanghai, Miami e Montreal. Nelle ultime sei gare, inoltre, non è riuscito a conquistare nemmeno un punto.

Sainz vuole garanzie per il 2028

Il nuovo accordo con Williams potrebbe comunque contenere alcune importanti clausole legate alle prestazioni della squadra.

Sainz avrebbe negoziato un aumento dello stipendio per legarsi alla Williams per altri due anni, ma con alcune opzioni che gli consentirebbero di riconsiderare il proprio futuro nel 2028 qualora il team non dovesse raggiungere determinati obiettivi.

Una soluzione che permetterebbe quindi allo spagnolo di proseguire con Williams senza chiudere completamente la porta a eventuali nuove opportunità nel mercato.

La situazione resta comunque da ufficializzare. Al momento, però, tutti gli indizi sembrano convergere verso la permanenza di Sainz a Grove.

Dopo la conferma di Alexander Albon per il 2027, Williams potrebbe quindi presto completare la propria formazione annunciando anche il rinnovo dello spagnolo.