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F1 | Audi, obiettivo continuità a Zandvoort dopo tre gare a punti

Hulkenberg e Bortoleto determinati a fare bene

di Jessica Cortellazzi19 Agosto, 2026
F1 | Audi, obiettivo continuità a Zandvoort dopo tre gare a punti

La Formula 1 torna in pista a Zandvoort dopo la pausa estiva e l’Audi Revolut F1 Team si prepara ad affrontare la seconda parte della stagione 2026 con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati prima della sosta.

Il team tedesco arriva al Gran Premio d’Olanda forte di tre gare consecutive concluse a punti, un risultato che ha permesso alla squadra di chiudere la prima metà del campionato con segnali incoraggianti.

Audi riparte da Zandvoort

Il weekend olandese rappresenterà il primo appuntamento dopo la pausa estiva e sarà anche un fine settimana Sprint, elemento che aggiungerà ulteriore difficoltà al lavoro delle squadre.

Con meno tempo a disposizione per trovare il giusto set-up, Audi punta a sfruttare le indicazioni positive emerse nelle ultime gare e a rimanere nella battaglia per la zona punti.

“Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma siamo incoraggiati dalla direzione che abbiamo intrapreso prima della pausa e ora l’obiettivo è continuare a costruire su quella base nel resto della stagione”, ha spiegato Allan McNish, Racing Director di Audi.

“La battaglia per la zona punti resta molto serrata, ma siamo fiduciosi di poter essere della partita a Zandvoort e anche nelle gare successive. I weekend Sprint rappresentano sempre una sfida aggiuntiva, perché c’è meno tempo per portare tutto al livello giusto, ma non vediamo l’ora di tornare in pista”.

Hulkenberg: “Zandvoort è sempre speciale”

Nico Hulkenberg arriva in Olanda dopo aver conquistato punti nel Gran Premio d’Ungheria, risultato che ha permesso al tedesco di affrontare la pausa estiva con maggiore fiducia.

Per Hulkenberg, inoltre, Zandvoort rappresenta un appuntamento particolarmente significativo. Il pilota Audi è infatti cresciuto a poca distanza dal confine con i Paesi Bassi e proprio in Olanda ha iniziato la propria carriera nel motorsport.

“Zandvoort è sempre stata una gara speciale per me. Sono cresciuto proprio dall’altra parte del confine e ho iniziato la mia carriera nel motorsport nei Paesi Bassi, quindi ho sempre avuto un legame particolare con questo Paese e con la sua gente”, ha raccontato Hulkenberg.

Il tedesco ha poi sottolineato il fascino del circuito olandese e l’atmosfera creata dai tifosi.

“È un circuito classico, vecchia scuola, e i tifosi olandesi creano sempre un’atmosfera incredibile. Sapere che questo sarà l’ultimo Gran Premio d’Olanda per il prossimo futuro lo rende ancora più speciale”.

L’obiettivo sarà quindi ripartire dal risultato ottenuto a Budapest e provare a costruire un altro weekend positivo.

Bortoleto: “Abbiamo sbloccato altro potenziale”

Anche Gabriel Bortoleto guarda con fiducia alla seconda parte della stagione. Il brasiliano ha sfruttato le prime gare dell’anno per continuare a conoscere la vettura e ritiene che Audi abbia progressivamente imparato a sfruttarne meglio il potenziale.

“Abbiamo imparato qualcosa in più sulla macchina a ogni gara, riuscendo a sbloccare sempre più il suo potenziale, ed è importante portare tutto questo nella seconda parte della stagione”, ha spiegato Bortoleto.

Il brasiliano è consapevole che il weekend Sprint renderà il lavoro ancora più intenso fin dalle prime sessioni.

“Zandvoort è sempre una bella sfida e i weekend Sprint rendono tutto un po’ più intenso fin dall’inizio, ma è proprio così che ci piace affrontarli. La prima metà della stagione si è conclusa con segnali incoraggianti e ora l’obiettivo è ripartire da dove avevamo lasciato”.

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Gran Premio d'Olanda

Venerdi 21 agosto

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)16:30 - 17:30

Sabato 22 agosto

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)12:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 23 agosto

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.259 Km | 72 giri

Foto F1

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