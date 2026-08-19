F1 | GP di Spagna, il circuito di Madrid è pronto

Il nuovo circuito di “Madring” sta finalmente prendendo forma. A poche settimane dal Gran Premio di Spagna, previsto dall’11 al 13 settembre, i lavori del progetto procedono secondo i programmi e il tracciato appare ormai pronto ad accogliere il Circus. Il quotidiano spagnolo AS ha visitato il circuito negli ultimi giorni, constatando come la pista sia già completata. Anche l’edificio dei box e la pit lane sono pronti, mentre la maggior parte delle tribune e delle strutture dedicate all’ospitalità è stata ormai installata.

“La cosa migliore di tutte, che abbiamo sempre detto ma a cui nessuno ha mai creduto, è che i lavori stanno procedendo secondo i piani”, ha dichiarato Nira Juanco, responsabile della comunicazione della Formula 1 per IFEMA.

“Quasi tutte le tribune sono state montate, così come le aree hospitality e le varie strutture. L’unica cosa che manca è l’area più visibile dalla strada, quella più vicina a Valdebebas: una gigantesca Fan Zone che sarà l’ultima parte a essere completata”.

Madrid, lavori in linea con il programma

La parte ancora da completare non dovrebbe comunque rappresentare un problema per il debutto del nuovo circuito nel calendario di Formula 1.

“Siamo nei tempi previsti, perché tutto sta procedendo secondo i piani”, ha ribadito Juanco, sottolineando le difficoltà affrontate per realizzare un impianto di questa portata partendo da zero.

“È molto complicato portare avanti un progetto del genere: costruire da zero un circuito di Formula 1, sviluppare un’area grande quanto questa parte di Valdebebas, realizzare una curva sopraelevata come La Monumental, ottenere tutte le licenze e i permessi e vendere le tribune senza sapere inizialmente dove sarebbero state. È stata una vera sfida, ma anche qualcosa di molto bello”.

Il modello di Miami e Melbourne

Per la realizzazione dell’evento madrileno sono stati presi come riferimento anche alcuni dei Gran Premi più moderni del calendario.

“A Miami, il circuito corre intorno all’Hard Rock Stadium e presenta alcune similitudini: molte aree VIP, come le nostre, e quel tracciato di Miami si adattava molto bene a Madrid”, ha spiegato Juanco.

Anche il Gran Premio del Messico e quello d’Australia hanno fornito importanti spunti, soprattutto per quanto riguarda l’esperienza dedicata agli spettatori.

“Anche il Messico, perché abbiamo enormi Fan Zone e loro vantano una base di tifosi fantastica e un’esperienza per il pubblico di altissimo livello. Anche Melbourne ha Fan Zone molto grandi, spazi enormi che vengono riempiti molto bene di attività, perché danno la sensazione di avere sempre qualcosa da fare”.

Attesi oltre 380.000 spettatori

Il debutto di Madrid si preannuncia già come un grande successo dal punto di vista del pubblico. Il weekend dell’11-13 settembre è infatti praticamente sold out, con oltre 120.000 spettatori attesi ogni giorno e circa 380.000 presenze complessive nell’arco dell’evento.

Prima dell’arrivo della Formula 1, però, il nuovo circuito affronterà una prova generale particolarmente importante. La Formula 3 scenderà infatti in pista il 24 e 25 agosto per effettuare una sessione di test che servirà a verificare il funzionamento dell’intera macchina organizzativa.

“Servirà per tutto, per tutte le nostre operazioni interne: sicurezza, commissari, centro medico, ristoranti, punti di accesso, parcheggi”, ha spiegato Juanco.

“Sarà positivo iniziare con questo mini-test e non direttamente con un Gran Premio di F1”.

Circuito promosso dalla FIA

Un altro elemento positivo per gli organizzatori arriva dalle recenti ispezioni della FIA. Il circuito ha superato senza problemi i controlli effettuati dalla Federazione, compreso l’ultimo sopralluogo avvenuto lunedì.

“L’ultima si è svolta lunedì e tutto è a posto, perfettamente funzionante. Non ci sono stati problemi”, ha concluso Juanco.

Dopo mesi di dubbi e interrogativi sulla possibilità di completare il progetto in tempo, Madrid sembra dunque pronta a fare il suo debutto nel Mondiale di Formula 1.