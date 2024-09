F1 | Capelli e il miracolo Ferrari a Monza: adesso l’obiettivo è ripetersi [VIDEO]

F1 Ferrari – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Ivan Capelli ha analizzato la splendida prestazione messa in mostra dalla Ferrari in Brianza, sottolineando come l’obiettivo, ora, sarà quello di replicare questo tipo di performance nelle prossime gare del campionato.

Baku e Singapore, sulla carta, sono due circuiti piuttosto favorevoli alle caratteristiche della Rossa, soprattutto dopo le novità introdotte sulla SF-24 proprio in Lombardia, un aspetto che dovrà spingere la squadra di Frederic Vasseur a massimizzare i risultati rispetto a Red Bull, McLaren e Mercedes.

Appuntamento tra due settimane a Baku, dunque, per il Gran Premio dell’Azerbaigian, prima prova di un rush finale di stagione che comprenderà tappe in Asia, America e Medio Oriente.