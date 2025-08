F1 | Brown duro su Horner: “Senza di lui la competizione è più sana”

Se da un lato c’è chi sente la mancanza di una personalità di spicco come Christian Horner nel paddock della Formula 1, dall’altro c’è chi non lo rimpiange affatto, anzi. Come ben ricorderete, la rivalità tra Red Bull e McLaren è stata molto accesa l’anno scorso e per questo motivo, Zak Brown non le ha mandate a dire al britannico, dichiarando a De Telegraaf che la F1 è in una posizione migliore senza di lui.

“Penso sicuramente che la competizione stia diventando più sana ora. Certo, ci sono sempre aspetti politici in questo sport, ma penso che a volte si sia andati troppo oltre prima. Alcune accuse sulla nostra auto hanno superato il limite. Non vedo l’ora di competere di nuovo con e contro la Red Bull, proprio come facciamo contro Ferrari e Mercedes ma a un livello più collegiale. Penso che sia importante per il benessere dello sport, che possiamo lavorare tutti insieme. Non è scontato, ma è importante quando si discute di determinati argomenti. Che non pensiamo: userò queste cose come arma politica. Penso che ora siamo tutti in una posizione migliore”.

Tuttavia, Brown non esclude un ritorno di Horner: “È giovane, è un pilota ed ha un ottimo curriculum”.