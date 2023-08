F1 | Briatore dice la sua sul mondiale e difende Verstappen

L’imprenditore italiano, non è d’accordo con chi sostiene che la Formula 1 sia diventata noiosa a causa del dominio di Max Verstappen che ormai è prossimo a vincere per la terza volta consecutiva il titolo mondiale. Il pilota olandese ha un vantaggio di 125 punti su Sergio Perez e questo significa che diventerà campione con diverse gare in anticipo.

“Ha dimostrato che la differenza non la fa solo la macchina ma anche il pilota”, ha dichiarato Flavio Briatore, intervistato da “Il Riformista”.

“E’ partito indietro, ha recuperato dando venti secondi a Perez. Ci sono stati 380 mila spettatori sotto la pioggia per due giorni, contenti. E’ segno che la percezione della Formula 1 è molto alta in questo momento nonostante ci sia un dominatore incontrastato. Il vero protagonista è stato il pubblico che era contento pur sotto la pioggia, ballavano, gioivano: uno spettacolo nello spettacolo”.

Secondo Briatore, il vero problema della Formula 1 è che non ci sono squadre avversarie in grado di battere Verstappen:

“Le McLaren sono naufragate, sparite. Hamilton è stato in corsa, la Ferrari ha ottenuto un buon terzo posto ed è la dimostrazione che sta migliorando. Verstappen ha fatto un’altra grande performance, in questo momento è imbattibile e dobbiamo accettarlo”