F1 | Briatore apre le porte a Sainz: “Se nel 2026 vuole venire da noi, ci saremo”

Senza posti liberi in un top team per il 2025, Carlos Sainz ha ricevuto offerte da marchi prestigiosi come Audi, Alpine e altri, ma alla fine è stato convinto dal progetto di James Vowles per lo sviluppo del team Williams. Per quanto riguarda il team francese, nel 2025 si prospetta un altro anno difficile. La buona notizia, tuttavia, è che, come la McLaren, Alpine sarà quasi certamente alimentata da propulsori Mercedes, leader del settore per la nuova era regolamentare, a partire dal 2026.

Briatore, il nuovo consulente di de Meo per la F1, ammette di aver fatto delle offerte a Sainz per la prossima stagione:

“Nessuna delusione, Carlos era un’opportunità, ma era troppo presto”, ha dichiarato a motorsport-magazin.com.

“Prima di parlare di piloti, dobbiamo avere un’auto competitiva. Perché se l’auto non funziona, non fa differenza quale pilota metti al volante. Quindi, per prima cosa, dobbiamo motivare di nuovo il sistema e tutti in Alpine”.

Briatore afferma che le attuali difficoltà della Red Bull e l’ascesa al dominio della McLaren dimostrano la predominanza della vettura sul pilota.

“Un anno fa, Max Verstappen ha vinto tutte le gare e ora che le altre auto sono competitive, altri giovani piloti vincono le gare. Non voglio spendere X milioni per un pilota al momento perché non fa differenza per noi. Siamo molto contenti di Gasly, e ora abbiamo un pilota giovane”, ha aggiunto Briatore, riferendosi a Jack Doohan.

“Ma se Carlos vuole venire da noi nel 2026, noi ci saremo”.