F1 | Binotto sul Mugello: “Siamo vicini al traguardo”

Intervistato da Sky Italia al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, appuntamento inaugurale di questo mondiale 2020 di Formula 1, Mattia Binotto ha parlato della trattativa tra il Mugello e Liberty Media per il Gran Premio della Toscana, sottolineando come ben presto potrebbero esserci delle importanti novità. Il circuito di Scarperia, ricordiamo, si piazzerebbe in calendario sette giorni dopo il round di Monza, a metà settembre.

“Ci teniamo al Mugello e siamo stati in contatto con la Formula 1 per tenere questa gara che sarebbe il 1000° Gran Premio in F1 della Ferrari”, ha affermato Mattia Binotto. “Siamo al 98% della trattativa, ma non festeggeremo finché non sarà una firma”.

Sulle porte chiuse ha aggiunto: “Speriamo di avere i nostri fan con noi, anche se dobbiamo sempre monitorare la situazione con il Covid-19”.