F1 | BBC, Hamilton non guiderà la Ferrari nei test di Abu Dhabi

Chi si aspettava di vedere Lewis Hamilton alla guida della Ferrari, nei test post season che si svolgeranno come di consueto ad Abu Dhabi, resterà deluso. Il sette volte campione del mondo, che ha deciso di intraprendere una nuova e definitiva sfida in carriera che lo porterà a Maranello a partire dalla prossima stagione dove prenderà il posto di Carlos Sainz, non sarà presente sulla pista di Yas Marina per la consueta sessione di prove post Gran Premio e dunque potrà percorrere i primi chilometri alla guida della Rossa solamente nel 2025.

A riferirlo è stato il giornalista della BBC Andrew Benson, che ha spiegato come tale scenario sia impossibile in quanto l’attuale alfiere della Mercedes è legato alla Stella con un contratto che scadrà solamente a fine 2024 e inoltre sarà impegnato in vari eventi promozionali che lo vedranno protagonista fino al termine della sua esperienza con il marchio tedesco.

“Zero – ha riferito Benson parlando della possibilità di vedere Hamilton nei test di Abu Dhabi, rispondendo ad una Q&A sul sito della BBC – Hamilton è sotto contratto con la Mercedes fino alla fine dell’anno e gli hanno comunicato che non può fare un test per la Ferrari a fine stagione, perché hanno un sacco di lavoro promozionale e di addio da fare dopo 12 anni insieme e 18 con i motori Mercedes”.