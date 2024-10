Formula 1 | Webber e Jordan, opinioni contrastanti sul debutto di Bearman in Haas

F1 Bearman Haas – Mark Webber ha espresso preoccupazioni riguardo alla decisione di Oliver Bearman di debuttare in Formula 1 con il team Haas, ora guidato dal nuovo team principal Ayao Komatsu.

Durante il podcast “Formula For Success”, l’australiano – attualmente manager di Oscar Piastri – ha sollevato dubbi sulla dinamica interna della squadra, mettendo in discussione la capacità di Haas di fornire un ambiente ideale per un giovane pilota al suo esordio. «Bearman e Haas? Non mi convince. Quando si guarda a figure come Eddie Jordan, Andrea Stella, Christian Horner e Toto Wolff, parliamo di persone che sono vere e proprie icone del motorsport», ha commentato l’ex Red Bull.

Webber cauto su Bearman, Jordan invece spinge per i giovani

«Quando entri in Formula 1, il supporto e la leadership del team sono fondamentali». L’ex pilota ha sottolineato come la presenza di una guida forte sia determinante per un debuttante e ha espresso dubbi sulla capacità di Haas di offrire al giovane pilota della Ferrari Driver Academy il supporto necessario. «Bearman è sicuramente veloce, ha dimostrato il suo talento in Arabia Saudita con la Ferrari. Ma con Haas? Non è proprio una scuola di formazione. Sarà interessante vedere come se la caverà in un contesto così impegnativo».

Pur mantenendo un atteggiamento cauto riguardo alla crescita di Bearman all’interno del team americano, Eddie Jordan ha invece celebrato l’arrivo di giovani piloti in Formula 1, tra cui Andrea Kimi Antonelli e Jack Doohan. «Sono sempre stato a favore di dare opportunità ai giovani piloti. Per un po’ c’è stato un blocco, ma ora molte cose stanno cambiando. Non è fantastico?», ha osservato l’irlandese, evidenziando il valore di questo rinnovamento per la categoria. Jordan ha poi ampliato il discorso, sottolineando che questo afflusso di nuovi talenti rappresenta un segnale positivo per la Formula 1. Oltre a Bearman, anche Franco Colapinto ha fatto il suo debutto in questa stagione, mentre Liam Lawson è pronto a tornare in pista con la Racing Bulls per il Gran Premio degli Stati Uniti.