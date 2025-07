F1 | Russell difende Hamilton: “Conosco le sue capacità, è un pilota straordinario”

Quello che sta vivendo Lewis Hamilton è un difficile inizio di stagione in rosso. Se si esclude la pole e la vittoria ottenute nella Sprint Race in Cina, il sette volte campione del mondo ha pagato finora un importante distacco dal compagno di squadra Charles Leclerc.

Discutendo sulle criticità che hanno accompagnato al volante della Rossa in questo primo scorcio di stagione il pilota più vincente della storia della Formula 1, George Russell ha sottolineato come sarà possibilità rivedere le prestazioni di Shanghai da parte del 44 non appena troverà quel feeling necessario con il mezzo che al momento è mancante.

“Come valuto finora il periodo in Ferrari di Hamilton? Non lo so, ad essere sincero – ha dichiarato Russell, citato da F1.com – Dopo Fernando (Alonso) è il pilota più esperto sulla griglia, sette volte campione del mondo, una persona e un pilota incredibile”.

Il driver della Mercedes, continuando il proprio pensiero su Hamilton, con il quale ha condiviso ben tre stagioni nel box della Stella, ha aggiunto: “Lo abbiamo visto in Cina, alla seconda gara della stagione, in pole nella Sprint, vince la gara agevolmente. So di cosa sia capace, e non è facile entrare in una nuova squadra e la concorrenza è dura, ma lui è un pilota straordinario e sono sicuro che quando le cose cominceranno a funzionare, come è successo in Cina, vedremo ancora quella magia”.

