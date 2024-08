F1 | Antonelli, salta l’incontro con la stampa dopo l’incidente a Monza

La prima giornata ufficiale di Kimi Antonelli in Formula 1 non è certamente andata come tutti speravamo. Il pilota bolognese è andato a sbattere infatti dopo dieci minuti contro le barriere alla curva Parabolica di Monza, perdendo il controllo della Mercedes prestatagli da Russell nella prima sessione di libere. Un impatto molto violento contro il muro, con una forza di 52G. Il giovane italiano dunque ha preso anche parte alle altre sessioni di Formula 2, ma una volta sceso dalla Prema è stato mandato in albergo dalla squadra per riposarsi in vista delle gare di domani e domenica nella categoria cadetta. Antonelli, ovviamente, è andato al centro medico per i controlli di routine, ma sta bene. Anche questo, evidentemente, fa parte del processo di crescita di un giovane 18enne.



