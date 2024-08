Ferrari | Leclerc e Sainz ottengono riscontri interessanti nelle seconde libere di Monza

Ferrari F1 GP Italia – Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto rispettivamente il terzo e il quinto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza. Entrambi i piloti Ferrari hanno iniziato il secondo turno montando gomme Medium, con Sainz che ha fatto segnare un tempo di 1’21”199 e Leclerc di 1’21”264. Successivamente, sono passati alle gomme Soft, con Sainz che ha registrato il suo miglior tempo in 1’20”841 e Leclerc in 1’20”892. Poco dopo, la sessione è stata interrotta da una bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Kevin Magnussen alla seconda curva di Lesmo. Alla ripresa, entrambe le Ferrari sono tornate sulle gomme Medium per effettuare delle prove con un carico di carburante elevato. In totale, Leclerc ha completato 26 giri, mentre Sainz, che nel finale ha rimontato le Soft usate in precedenza, ha percorso 27 giri.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie