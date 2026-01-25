F1 | Nuova Ferrari SF-26, Leclerc: “A Barcellona dovremo spingere la macchina per trovare il limite”

Il 23 gennaio è stato il giorno della madre di tutte le presentazioni annuali, giornata nella quale sono stati tolti i veli alla nuova Ferrari SF-26. L’ultima nata a Maranello, figlie del regolamento tecnico entrato in vigore quest’anno, deve rappresentare la monoposto del riscatto da parte del Cavallino che ha concluso un 2025 da dimenticare senza alcuna vittoria all’attivo e al quarto posto nel Costruttori.

Un evidente, e al tempo stesso preoccupante, passo indietro se si considera l’ottima seconda metà di campionato del 2024 che aveva portato la Rossa a contendere alla McLaren il titolo marche.

Discutendo della nuova Ferrari, Charles Leclerc ha sottolineato lo sforzo operato dalla squadra in fase di progettazione del veicolo. Ora, dopo il “battesimo” dell’auto effettuato a Fiorano, dove alla guida della SF-26 si sono alternati Lewis Hamilton e lo stesso Leclerc, l’attenzione di sposta a Barcellona e alla prima sessione di test (si svolgeranno a porte chiuse dal 26 al 30 gennaio) che permetterà ai team di iniziare a prendere confidenza le nuove vetture.

“Ero molto emozionato perché c’è stato molto da discutere e molto lavoro dietro le quinte per arrivare pronti a quel momento, affinché l’auto potesse girare normalmente in pista e verificare per la prima volta i sensori reali sull’auto per vedere se funzionavano come previsto – ha dichiarato Leclerc, citato da F1.com – È stato un momento molto emozionante, soprattutto perché a Fiorano ci sono molti tifosi intorno alla pista e questo aggiunge un tocco speciale”.

Leclerc poi, discutendo delle modifiche normative, ha detto: “Dobbiamo in qualche modo reimparare la maggior parte dei programmi, dobbiamo capire molto meglio il sistema per sfruttarlo al meglio. Ci sono molte, molte implicazioni anche dal punto di vista del pilota: il modo in cui guidiamo, il modo in cui gestiremo le gare. Questo lo rende una grande sfida, ma è qualcosa che mi entusiasma, e con tutto il lavoro che c’è stato dietro le quinte ero davvero ansioso di guidarla finalmente nella realtà e vedere come si comportava. È stato molto emozionante”.

Sullo shakedown di Fiorano: “Non ho potuto spingere al massimo come avrei voluto, perché una volta chiusa la visiera si ha solo voglia di andare a tutta velocità!” Ma probabilmente non era il giorno giusto per farlo. A Barcellona ci saranno finalmente le condizioni per spingere la macchina e dovremo spingerla per cercare di trovare il limite, affinché noi piloti possiamo cercare di avvicinarci il più possibile al limite fin dalla prima qualifica dell’anno, quindi non vedo l’ora”.