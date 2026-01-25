Formula 1Ferrari

F1 | Nuova Ferrari SF-26, Leclerc: “A Barcellona dovremo spingere la macchina per trovare il limite”

Sullo shakedown: "È stato un momento molto emozionante, soprattutto perché a Fiorano ci sono molti tifosi intorno alla pista"

di Piero Ladisa25 Gennaio, 2026
F1 | Nuova Ferrari SF-26, Leclerc: “A Barcellona dovremo spingere la macchina per trovare il limite”

Il 23 gennaio è stato il giorno della madre di tutte le presentazioni annuali, giornata nella quale sono stati tolti i veli alla nuova Ferrari SF-26. L’ultima nata a Maranello, figlie del regolamento tecnico entrato in vigore quest’anno, deve rappresentare la monoposto del riscatto da parte del Cavallino che ha concluso un 2025 da dimenticare senza alcuna vittoria all’attivo e al quarto posto nel Costruttori.

Un evidente, e al tempo stesso preoccupante, passo indietro se si considera l’ottima seconda metà di campionato del 2024 che aveva portato la Rossa a contendere alla McLaren il titolo marche.

Discutendo della nuova Ferrari, Charles Leclerc ha sottolineato lo sforzo operato dalla squadra in fase di progettazione del veicolo. Ora, dopo il “battesimo” dell’auto effettuato a Fiorano, dove alla guida della SF-26 si sono alternati Lewis Hamilton e lo stesso Leclerc, l’attenzione di sposta a Barcellona e alla prima sessione di test (si svolgeranno a porte chiuse dal 26 al 30 gennaio) che permetterà ai team di iniziare a prendere confidenza le nuove vetture.

“Ero molto emozionato perché c’è stato molto da discutere e molto lavoro dietro le quinte per arrivare pronti a quel momento, affinché l’auto potesse girare normalmente in pista e verificare per la prima volta i sensori reali sull’auto per vedere se funzionavano come previsto – ha dichiarato Leclerc, citato da F1.com – È stato un momento molto emozionante, soprattutto perché a Fiorano ci sono molti tifosi intorno alla pista e questo aggiunge un tocco speciale”.

Leclerc poi, discutendo delle modifiche normative, ha detto: “Dobbiamo in qualche modo reimparare la maggior parte dei programmi, dobbiamo capire molto meglio il sistema per sfruttarlo al meglio. Ci sono molte, molte implicazioni anche dal punto di vista del pilota: il modo in cui guidiamo, il modo in cui gestiremo le gare. Questo lo rende una grande sfida, ma è qualcosa che mi entusiasma, e con tutto il lavoro che c’è stato dietro le quinte ero davvero ansioso di guidarla finalmente nella realtà e vedere come si comportava. È stato molto emozionante”.

Sullo shakedown di Fiorano: “Non ho potuto spingere al massimo come avrei voluto, perché una volta chiusa la visiera si ha solo voglia di andare a tutta velocità!” Ma probabilmente non era il giorno giusto per farlo. A Barcellona ci saranno finalmente le condizioni per spingere la macchina e dovremo spingerla per cercare di trovare il limite, affinché noi piloti possiamo cercare di avvicinarci il più possibile al limite fin dalla prima qualifica dell’anno, quindi non vedo l’ora”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Ferrari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Test Bahrain (parte 1)

Mercoledi 11 febbraio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)TBC
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)TBC

Giovedi 12 febbraio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)TBC
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)--

Venerdi 13 febbraio

Gara (Sky Sport F1 HD)--
--

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 156https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 17https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 458https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 80https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 475https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 246https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 175https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/TEST ABU DHABI/mini/test abu dhabi 30