Formula 1 | Williams, Albon e Sargeant carichi per il fine settimana di Austin

Formula 1 Williams GP Austin – Grandi aspettative per Logan Sargeant e Alexander Albon in vista del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il passo falso del Qatar, i due portacolori della Williams intendono riscattarsi al Circuit of the Americas, tracciato che sulla carta dovrebbe sorridere alle caratteristiche della FW45. Il pilota statunitense, ricordiamo, non ha ancora ottenuto punti nel corso di questa stagione e cercherà di sfatare questo pesante tabù davanti il pubblico di casa.

“Sono entusiasta di tornare ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti”, ha affermato il thailandese della Williams. “E’ una delle migliori piste dell’anno e l’atmosfera è sempre unica grazie ai fan. E’ quasi un’altra corsa di casa per la squadra, mentre per Logan sarà un replay di quanto vissuto già a Miami. Abbiamo un altro format Sprint da affrontare e quindi risulterà fondamentale essere subito sul pezzo fin dalle prime libere”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Sono entusiasta di tornare in pista davanti al mio pubblico di casa. Austin è una delle mie città preferite al mondo e questo circuito, inoltre, mi evoca dei ricordi speciali, visto che qui sono stato annunciato come pilota della Williams Academy e ho vissuto le mie prime sessioni di libere al volante di una vettura di Formula 1. Correrci sarà speciale, non ho dubbi su questo. Avremo un week-end Sprint tutto da vivere e speriamo di avere una buona performance, così da offrire ai tifosi uno spettacolo in linea con le aspettative”.