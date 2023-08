F1 | AlphaTauri, bandiera a scacchi per Lawson in Olanda

F1 GP Olanda AlphaTauri – Obiettivo raggiunto per Liam Lawson nell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante la pioggia e le condizioni mutevoli dell’asfalto di Zandvoort, il neozelandese (13°) – sceso in pista di fretta e furia per sostituire l’infortunato Daniel Ricciardo – è riuscito a passare sotto la bandiera a scacchi, completando una gara apparsa complicata fin dalle prime tornate. Peggio è andata a Yuki Tsunoda, visto che il giapponese – veloce in ogni condizione – ha sbagliato la scelta dei pneumatici sul finale, concludendo la propria domenica di gara in 16° piazza.

“L’obiettivo era completare la gara oggi”, ha affermato Lawson. “Quando mi sono schierato sulla griglia e ha iniziato a piovere, la sensazione non è stata delle migliori. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di effettuare il pitstop, ma purtroppo siamo stati penalizzati e abbiamo perso molto tempo. Penso che una volta avuta strada libera nella seconda metà di gara – e poi guidando con le intermedie alla fine – il mio ritmo non era così male. Ho ancora del lavoro da fare, ma sono contento di aver affrontato la gara, sperimentando condizioni e scenari differenti”.

Qui invece le parole di Tsunoda: “Ho dimostrato di esser stato veloce e ho vissuto momenti emozionanti nella prima parte della gara, mi sono difeso da molte vetture e sono contento di questo. Prima della gara, insieme al team abbiamo concordato la strategia, decidendo di rimanere sulle morbide usate. Pensavamo avremmo potuto farcela fino alla fine. Il grip non era male, ma lo pneumatico nuovo era molto più avvantaggiato di quanto pensassimo e questa scelta alla fine non ha pagato. Quando ha iniziato a piovere, ho pensato che sarebbe stato meglio rientrare e ho apprezzato che il team abbia ascoltato e rispettato la mia decisione”.

“Alla fine, negli ultimi giri non ho avuto abbastanza grip con le intermedie e ho faticato a scaldarle e mantenerle in temperatura. Dobbiamo capire perché, è una cosa un po’ insolita. È un peccato non aver potuto mostrare il nostro passo durante le qualifiche di ieri, ma sono comunque soddisfatto perché oggi ci siamo impegnati al massimo e siamo riusciti a mostrare migliori performance in gara”, ha proseguito il pilota giapponese.