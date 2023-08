Formula 1 | McLaren, domenica amara per Norris e Piastri in Olanda

Formula 1 GP Olanda McLaren – Domenica deludente per la McLaren sul tracciato di Zandvoort, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Nonostante l’ottima qualifica del sabato, Lando Norris e Oscar Piastri non sono riusciti a portare le rispettive MCL60 all’interno della top cinque, obiettivi minimo dopo il ritmo superbo espresso nelle libere di venerdì pomeriggio. Una giornata difficile, penalizzata da alcune scelte strategiche poco brillanti, che la squadra cercherà di riscattare tra pochi giorni a Monza. Norris, ricordiamo, ha concluso la corsa in settima posizione, mentre Piastri si è dovuto accontentare della nona piazza.

“Abbiamo ottenuto dai punti dalla trasferta in Olanda, il che è positivo, ma non quanti ne avremmo dovuti portare a casa”, ha commentato Norris. “Abbiamo preso alcune decisioni sbagliate e in una giornata come quella di oggi questo può farti perdere molto tempo. Rivedremo il tutto e ci assicureremo di fare un lavoro migliore nelle prossime occasioni. Penso che sia impossibile essere perfetti in situazioni come queste, si tratta solo di limitare gli errori. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma ci stiamo arrivando”.

Qui invece le impressioni di Piastri: “Non è stato il più semplice dei pomeriggi e penso che forse avremmo potuto sfruttare qualche opportunità in più. Avremo tante cose da imparare da questa occasione. A un certo punto sembrava che le cose potessero andare molto peggio, quindi alla fine la possiamo prendere di buono la rimonta nella parte conclusiva della corsa. Impareremo da tutto ciò e cercheremo di riscattarci ciò tra pochi giorni a Monza”.