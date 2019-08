F1 | Alonso: “Vettel? Ci siamo sempre rispettati”

Durante una chiacchierata avuta con i suoi fan su Instagram, Fernando Alonso ha discusso del suo rapporto con Sebastian Vettel dopo le esternazioni rilasciate dal tedesco al termine del Gran Premio d’Ungheria.

Vettel infatti, rispondendo alla specifica domanda su un eventuale ritorno dello spagnolo in Formula Uno, in tutta onestà aveva dichiarato che l’argomento non colpiva la sua attenzione.

“Se Alonso dovesse tornare in Formula Uno? Non mi interessa proprio – ha sottolineato il quattro volte campione del mondo -. Penso di non essergli mai andato a genio. Non è un fatto che attira la mia attenzione, veramente”.

Alonso, dal suo canto, ha cercato di smorzare la tensione: “Ho sentito tutto, ma non è affatto vero, mi dispiace che la pensi in quel mondo. Ci siamo sempre rispettati a vicenda e abbiamo avuto un rapporto molto piacevole. Forse è stato a causa della stampa, della situazione, ma ripeto che è tutto il contrario”.

Lo spagnolo poi, ancora una volta, ha fatto chiarezza sulle voci circolate sul suo futuro e sul ritorno nel Circus: “Sono stato un po’ sorpreso da quante persone ne hanno parlato. Se un giorno volessi ritornare lo saprete”.

Piero Ladisa

