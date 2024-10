F1 | Adrian Newey continuerà a lavorare sul progetto RB17 anche dopo l’ingresso in Aston Martin

F1 Newey RB17 – Nonostante il suo passaggio ad Aston Martin previsto per il prossimo 1 marzo 2025, Adrian Newey ha confermato che continuerà a essere coinvolto nello sviluppo della hypercar RB17 di Red Bull. L’ingegnere britannico, noto per il suo ruolo chiave nelle vittorie della scuderia in Formula 1, non abbandonerà completamente il progetto.

In un recente intervento, il guru dell’aerodinamica ha spiegato che il suo impegno sulla RB17 proseguirà anche dopo la sua data di ingresso ad Aston Martin, anche se il suo coinvolgimento cambierà forma. “Sto ancora lavorando su questo progetto e continuerò a farlo fino al 1° marzo. E dopo quella data continuerò a lavorarci, ma non più dalla fabbrica. Sarà più un lavoro di coordinamento tramite videoconferenze o email”. Questo approccio, più distaccato ma comunque attivo, permetterà al nuovo tecnico della scuderia britannica di mantenere il suo contributo nello sviluppo della RB17 senza compromettere i suoi nuovi impegni con Aston Martin.

Newey e il doppio impegno tra Aston Martin e Red Bull

La RB17 è una hypercar che promette di spingere ulteriormente i confini dell’ingegneria automobilistica di Red Bull. Per questo, il ruolo di Newey è considerato fondamentale, anche se ridotto. Oltre alla sua esperienza nella progettazione, l’ingegnere sarà presente anche in fasi cruciali del collaudo del veicolo. “Quando la vettura inizierà i test in pista, che saranno l’estate prossima, sarò presente”.

Questa collaborazione post-Aston Martin testimonia non solo la dedizione dell’ingegnere al progetto, ma anche l’importanza strategica che Red Bull attribuisce alla sua expertise. Pur assumendo un ruolo diverso, lontano dalla quotidianità della fabbrica, il suo apporto rimarrà cruciale per il successo finale dell’RB17.

Adrian Newey, figura rispettata nel mondo dell’ingegneria automobilistica, sembra quindi destinato a lasciare il segno su entrambi i fronti: da un lato contribuirà a scrivere una nuova pagina della storia di Aston Martin, mentre dall’altro completerà il suo ultimo capitolo con Red Bull, legato a una delle hypercar più attese del settore.