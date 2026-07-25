F1 GP Ungheria | Anche Kimi Antonelli penalizzato: cambia ancora la griglia di partenza

da Budapest, Ungheria

Anche Kimi Antonelli è stato penalizzato dopo il Q3. Il pilota della Mercedes, leader del mondiale, sconterà tre posizioni di penalità nella griglia di partenza di domani, e da una potenziale terza piazza scatterà invece settimo per aver infranto le procedure relative alle bandiere gialle nelle ultime fasi della qualifica dopo il testacoda provocato da Max Verstappen.

La griglia di partenza del Gran Premio cambia dunque ulteriormente: in prima fila ci saranno Norris e Leclerc, in seconda avremo Piastri e Verstappen, in terza Hamilton e Russell, in quarta Antonelli e Hadjar. Per prima cosa infatti, la procedura regolamentare impone di inserire i piloti penalizzati nella loro piazzola assegnata dopo la sanzione, e poi far scalare gli altri piloti.

L’analisi della telemetria e la decisione della FIA

La sanzione comminata dai commissari sportivi nasce dall’analisi dettagliata dei dati di posizionamento, del sistema di marshalling, della telemetria e delle riprese onboard della vettura numero 12. Stando al verbale ufficiale diffuso dalla FIA, Antonelli è risultato in violazione dell’Appendice H, Articolo 2.5.5 b) del Codice Sportivo Internazionale e dell’Articolo B1.8.4a del Regolamento FIA F1, per non aver ridotto in modo sufficiente la velocità alla curva 14 in presenza di una singola bandiera gialla.

Nel corso dell’audizione con i commissari, il direttore di gara e i rappresentanti tecnici della Federazione, Antonelli ha dichiarato di aver alzato il piede dall’acceleratore non appena ha individuato la bandiera gialla e il pannello luminoso. La telemetria ha confermato un effettivo rilascio del pedale del gas con 16 metri d’anticipo rispetto al suo precedente giro lanciato, approcciando il settore con una velocità d’ingresso inferiore di 14 km/h.

Però, i rilievi dei commissari hanno evidenziato come la decelerazione sia risultata momentanea e non adeguata alla pericolosità del tratto. A causa di una minore pressione applicata sul pedale del freno nell’impostazione della curva, la Mercedes di Antonelli ha transitato sul punto esatto dell’incidente ad una velocità di 3 km/h superiore rispetto al giro precedente. La rilevazione cronometrica sul micro-settore ha mostrato uno scarto di appena 0,03 secondi (un rallentamento complessivo inferiore all’1%), valore giudicato del tutto insufficiente a garantire gli standard di sicurezza previsti dal regolamento.

La prassi regolamentare per questa infrazione prevede normalmente un arretramento di cinque posizioni in griglia. I commissari hanno però applicato una circostanza attenuante, riconoscendo che Antonelli ha compiuto un reale tentativo di rallentare e che disponeva di spazio e tempo di reazione limitati vista la vicinanza dell’episodio al traguardo. La sanzione è stata quindi ridotta a tre posizioni di penalità, a cui si aggiunge un punto sanzione sulla patente del pilota (per un totale di quattro punti accumulati negli ultimi dodici mesi).

Antonelli si difende: “Ho alzato il piede”

“Devo dire che il mio giro era da terzo posto: credo che sarei rimasto comunque a circa un decimo da Norris – ammette Kimi analizzando l’episodio nel finale della Q3 -. All’ultima curva, con la bandiera gialla causata da Max, ho dovuto alzare il piede. La segnalazione è arrivata proprio mentre stavo entrando in curva e questo mi ha anche un po’ distratto, facendomi perdere diverso tempo prezioso in percorrenza. È un peccato perché nel giro precedente avevo commesso un errore nello stesso punto, quindi avevo ancora del margine da poter estrarre”.

La nuova griglia di partenza all’Hungaroring

La combinazione tra la penalizzazione di tre posizioni inflitta a Lewis Hamilton per impeding su Oscar Piastri e la sanzione di pari entità comminata ad Antonelli ridisegna lo schieramento del Gran Premio d’Ungheria.

Il calcolo della griglia posiziona anzitutto i piloti sanzionati nelle rispettive caselle calcolate dopo il verdetto: Hamilton (secondo sul campo) viene retrocesso in quinta posizione, mentre Antonelli (promosso virtualmente terzo dopo la sanzione dell’inglese) viene arrettrato di tre slot, scivolando al settimo posto. Gli altri piloti privi di sanzioni scalano di conseguenza ad occupare i posti liberi.

La griglia di partenza per la gara di Budapest:

1ª Fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª Fila: Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull)

3ª Fila: Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes)

4ª Fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull)

La retrocessione in settima posizione rappresenta un ostacolo severo per Antonelli e la Mercedes. L’Hungaroring è un tracciato noto per la quasi totale impossibilità di effettuare sorpassi al di fuori della staccata di curva 1, rendendo la posizione di partenza il fattore cruciale della corsa.