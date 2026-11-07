F1 GP Brasile | Ferrari, Vasseur: “Dovevamo già prendere la penalità, qui si può rimontare”

Il sabato della Ferrari a Interlagos è stato prettamente difensivo, viste le penalità inflitte a Hamilton e Leclerc per i cambi di power unit, nel caso di Lewis, e di motore endotermico, in quello di Charles. Il sette volte campione del mondo scatterà dalla ventesima posizione, mentre il monegasco partirà quattordicesimo dopo una discreta qualifica. La SF-26, anche sul bagnato, è sembrata avere qualche lieve difficoltà in più rispetto agli avversari diretti. Fred Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello, ha parlato subito dopo le qualifiche, intervenendo anche sul chiarimento con i due piloti.

Una qualifica lunga e in condizioni estreme

La sessione è stata particolarmente lunga, interrotta dalle avverse condizioni meteorologiche. Il capo del muretto ha spiegato di condividere le scelte della direzione gara: “È stata una qualifica lunga, ma penso che sia stata la decisione giusta anche da parte della direzione gara, perché le condizioni erano decisamente troppo estreme. Da parte nostra la prestazione c’è stata dall’inizio alla fine. Abbiamo voluto risparmiare le gomme, perché con la penalità partiremo da dietro, e la cosa più importante è che domani le condizioni dovrebbero essere piuttosto simili: risparmiare le gomme era la priorità, ma il passo c’era dall’inizio alla fine”.

La strategia della Ferrari era chiara fin dal venerdì: dopo le prove libere in cui Hamilton e Leclerc avevano chiuso sesto e settimo, pagando un deficit nell’ultimo settore, il weekend è stato impostato in funzione della gara, con gomme da conservare e l’obiettivo di costruire una domenica di recupero.

La penalità scelta di proposito

Vasseur ha rivendicato la scelta di scontare le penalità proprio in Brasile, spiegando la logica dietro la decisione: “Abbiamo incassato la penalità di proposito questo weekend, perché dovevamo farlo prima della fine della stagione e pensiamo che questo Gran Premio sia ideale per rimontare. Se poi le condizioni saranno complicate, sarà una bella opportunità. La gara sarà lunga e difficile, e per questo abbiamo risparmiato le gomme: se ci sarà una bandiera rossa o una Safety Car, questo darà più opportunità ai piloti”.

Il riferimento è alla possibilità che il meteo rimescoli le carte, come successo spesso a Interlagos, dove la pioggia ha più volte cambiato l’andamento di gare e strategie. Una Virtual Safety Car o una neutralizzazione potrebbero favorire chi parte indietro con gomme fresche.

Il precedente di Verstappen

Il team principal ha ricordato che rimonte importanti sono già avvenute su questa pista: “Credo che in passato Max abbia vinto partendo dalla sedicesima posizione, e l’anno dopo sia tornato dal fondo della griglia fino al terzo posto, se non sbaglio. Le condizioni saranno insidiose e questo può presentare un’opportunità in più, ma vedremo: la gara sarà lunga e difficile”.

Una citazione che richiama le gare brasiliane del 2024 e del 2025 e che indica come, a Interlagos, partire da dietro non significhi necessariamente rinunciare al risultato.

Il chiarimento tra Leclerc e Hamilton

Sul rapporto tra i due piloti, dopo le polemiche del Messico e le dichiarazioni di Hamilton sul carattere più duro di Leclerc nei suoi confronti, Vasseur ha confermato che la situazione è sotto controllo e che l’incontro è avvenuto: “Abbiamo avuto una chiacchierata giovedì sera in hotel, ed è stata una buona discussione. È stato positivo parlare, perché poi dobbiamo tornare subito in Europa per la gara. Quando sono tornato ne abbiamo parlato immediatamente”.

Sul fatto che i due partiranno così lontani dalla prima fila, il francese ha allentato la tensione: “Preferirei che partissero primo e secondo, ma va bene così”.

Con Leclerc quattordicesimo e Hamilton ventesimo, la questione della convivenza in pista è almeno in parte rinviata alla gara, in cui i due potrebbero ritrovarsi a lottare in mezzo al gruppo.

La gara di domenica

Il Gran Premio di San Paolo partirà domenica 8 novembre alle 14 ora locale, corrispondenti alle 18 in Italia. La corsa si disputerà su 71 giri, per un totale di 305,879 chilometri. Questa gara rappresenta l’ultimo appuntamento del trittico americano e il ventesimo della stagione di Formula 1. La Ferrari punta a confermare il secondo posto nel mondiale costruttori.

Le previsioni meteo annunciano condizioni simili a quelle di oggi, con possibilità di pioggia. Per questa ragione, la gestione delle gomme, risparmiate in qualifica, sarà cruciale e potrà diventare il fattore determinante per tentare una rimonta spettacolare.

2.8/5 - (6 votes)