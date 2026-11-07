F1 GP Brasile | Norris conquista la pole a Interlagos: “È stata un’ottima qualifica”

Il sabato di Interlagos si chiude nel segno di Lando Norris. In una sessione di qualifica condizionata dalla pioggia e da condizioni meteorologiche particolarmente complicate, il pilota della McLaren è riuscito a imporsi su tutti, conquistando la pole position del Gran Premio di San Paolo con il tempo di 1’27″470.

La pioggia ha rappresentato una variabile determinante nel corso delle prove ufficiali, costringendo la direzione gara a interrompere la Q1 con l’esposizione della bandiera rossa. Una pausa necessaria per attendere un miglioramento delle condizioni della pista, che ha successivamente permesso ai piloti di affrontare Q2 e Q3 con le gomme intermedie.

In uno scenario tutt’altro che semplice, Norris ha saputo trovare il ritmo giusto, portando a termine il lavoro senza commettere errori nei momenti decisivi. Per l’inglese si tratta della ventesima pole position in carriera, la quarta conquistata in questa stagione, dopo quella ottenuta al Madring, e soprattutto della terza consecutiva a Interlagos dove aveva già firmato il miglior tempo nelle qualifiche del 2024 e del 2025.

Al termine della sessione, il pilota britannico ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato, sottolineando le difficoltà incontrate durante la giornata e l’importanza di aver gestito correttamente una qualifica resa imprevedibile dalla pioggia.

“Grazie. È stata una giornata lunga ed è stata un’ottima qualifica; ovviamente essere in pole qui per il secondo anno consecutivo in condizioni diverse rispetto all’anno scorso è fantastico, ma sono molto felice – ha dichiarato Norris – Non sono condizioni facili là fuori, soprattutto quando sai che pioverà molto di più. Si trattava di completare due giri all’inizio senza commettere errori, ed è esattamente quello che abbiamo fatto, quindi è stata un’ottima giornata”.

Norris ha poi evidenziato come l’esperienza sul bagnato con questa generazione di vetture abbia rappresentato una novità, spiegando di aver dovuto adattarsi rapidamente alle caratteristiche della pista e alle condizioni in continua evoluzione.

“Questa è stata la prima volta che ho guidato la macchina sul bagnato a Interlagos, quindi penso di aver capito la situazione abbastanza in fretta. All’inizio c’erano le intermedie e gomme differenti, ed è stato molto ventoso negli ultimi giri, quindi è sicuramente una buona giornata di apprendimento per me da portare a domani. Gli avversari sono molto veloci, quindi sono felice di essere in pole: non importa come si ottenga, sono molto soddisfatto”.

Il risultato conferma dunque il particolare feeling di Norris con il circuito brasiliano, dove l’inglese ha centrato la terza pole consecutiva. Una prestazione importante anche in vista della gara, soprattutto considerando la competitività mostrata dagli avversari e le difficoltà incontrate durante una sessione nella quale la gestione delle condizioni atmosferiche ha fatto la differenza.

Chi ha conquistato la pole position nel Gran Premio di San Paolo 2026?

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Paolo sul circuito di Interlagos. Il pilota della McLaren ha ottenuto il miglior tempo in 1’27″470, riuscendo a imporsi in una qualifica condizionata dalla pioggia e dalle difficili condizioni della pista.

Quante pole position ha conquistato Lando Norris in carriera?

Con il risultato ottenuto a Interlagos, Lando Norris ha raggiunto quota 20 pole position in carriera in Formula 1. Per il pilota britannico si tratta inoltre della quarta partenza al palo in questa stagione, l’ultima delle quali prima di oggi conquistata in precedenza al Madring.

Quante pole consecutive ha ottenuto Norris a Interlagos?

Norris ha conquistato la terza pole position consecutiva sul circuito di Interlagos. Il britannico aveva già ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile nel 2024 e nel 2025, confermando anche quest’anno il proprio particolare feeling con il tracciato brasiliano.

Come si è svolta la qualifica del GP di San Paolo?

La sessione è stata condizionata dalla pioggia, che ha costretto la direzione gara a interrompere la Q1 con una bandiera rossa per attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Successivamente, Q2 e Q3 si sono disputate con le gomme intermedie, in condizioni particolarmente impegnative.

Cosa ha dichiarato Lando Norris dopo la conquista della pole?

Norris si è detto molto soddisfatto del risultato, sottolineando le difficoltà incontrate sul bagnato, soprattutto considerando che si trattava della sua prima esperienza con la vettura in quelle condizioni a Interlagos. Il britannico ha spiegato di aver compreso rapidamente la situazione e di aver completato i giri senza commettere errori.