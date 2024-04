F1 | GP Giappone, Qualifiche: Red Bull si prende la prima fila, Ferrari delude

In casa della Honda, la Red Bull ha conquistato la prima fila del Gran Premio del Giappone. Max Verstappen ha conquistato la pole position registrando il miglior tempo in 1:28.197 precedendo di soli 66 millesimi, il compagno di squadra Sergio Perez. Terzo tempo per la McLaren di Lando Norris, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz.

Una Ferrari che, come già previsto nel terzo turno di libere, non ha brillato in qualifica. Il team di Maranello infatti è stato più performante nel passo gara.

Tornando alla classifica dei tempi, quinto tempo per l’Aston Martin di Fernando Alonso, seguito dall’altra McLaren di Oscar Piastri. Lewis Hamilton su Mercedes ha concluso settimo, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo l’altra Mercedes di George Russell e il pilota di casa, Yuki Tsunoda, su Racing Bulls.

Appuntamento a domani mattina, ore 07:00 con il Gran Premio del Giappone che seguiremo in diretta sul nostro sito F1GrandPrix.