F1 | Qualifiche GP Australia: Sainz sogna, ma è Verstappen ad ottenere la pole position in Australia!

F1 GP Australia qualifiche – Colpo dal cilindro per Max Verstappen nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante la competitività espressa dalla Ferrari e i problemi di set-up emersi sulla RB20 tra stamattina e questo pomeriggio, l’olandese è riuscito a garantirsi la terza pole position della stagione, confermandosi dominatore assoluto di questo campionato. Il Campione del Mondo in carica, bravo a guidare con una vettura oggi non perfetta, ha fermato il cronometro sull’1’15″915 e si è lasciato alle spalle di circa tre decimi la Ferrari di Carlos Sainz, bravo ad ottenere il massimo nonostante la forma fisica non perfetta, e Sergio Perez.

Qualifiche GP Australia, i piazzati i top dieci

Superba quarta posizione per Lando Norris, pronto a sfruttare l’ottimo passo gara espresso dalla sua McLaren, seguito a ruota da un deludente Charles Leclerc, autore di una sbavatura nell’ultimo tentativo di attacco al tempo in Q3, ed Oscar Piastri con l’altra McLaren. George Russell e Yuki Tsunoda hanno trovato posto in settima e ottava posizione, mentre le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso hanno occupato gli ultimi piazzamenti in top dieci.

Solo 11° Lewis Hamilton, in difficoltà con la W15 e mai realmente in lotta per le posizioni di vertice dello schieramento. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo round mondiale sul tracciato dell’Albert Park.

QUALIFYING CLASSIFICATION A superb effort from Carlos Sainz in his comeback weekend following surgery#F1 #AusGP pic.twitter.com/w0h0rfpjxR — Formula 1 (@F1) March 23, 2024